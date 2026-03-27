Στις 19:00 ο φετινός τελικός του Champions League

Νέα δεδομένα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Η UEFA ανακοίνωσε πως ο τελικός του Champions League, που θα διεξαχθεί το Σάββατο, 30 Μαΐου, στην «Πούσκας Αρένα» της Βουδαπέστης, θα αρχίσει... απόγευμα.

Η σέντρα δεν θα γίνει στις 22:00, όπως πέρσι και τα προηγούμενα χρόνια, αλλά στις 19:00 ώρα Ελλάδος (ή 18:00 σε ώρα Κεντρικής Ευρώπης). Πρόκειται για μια απόφαση που είχε ουσιαστική ληφθεί από τον Αύγουστο, αλλά πλέον επικυρώθηκε από την UEFA.

Υπενθυμίζεται πως το καλλιτεχνικό κομμάτι πριν τον τελικό έχει αναλάβει η διάσημη μπάντα των Killers.

Στα προημιτελικά της διοργάνωσης συνεχίζουν τα ζευγάρια Παρί-Λίβερπουλ, Ρεάλ-Μπάγερν, Μπαρτσελόνα-Ατλέτικο Μαδρίτης και Σπόρτινγκ Λισαβόνας-Άρσεναλ.