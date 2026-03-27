ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Απαγόρευση εισόδου στην Τούμπα στους 8 οπαδούς του ΠΑΟΚ για το επεισόδιο στα δημοσιογραφικά

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Αναβλήθηκε η δίκη για τους οκτώ οπαδούς του ΠΑΟΚ που κατηγορούνται για προπηλακισμό δημοσιογράφων στο γήπεδο της Τούμπας, αλλά τους επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι.

Αναβλήθηκε για τις 15 Μαΐου η δίκη των οκτώ οπαδών του ΠΑΟΚ που κατηγορούνται για προπηλακισμό δημοσιογράφων στο γήπεδο της Τούμπας, πριν από την έναρξη του αγώνα ποδοσφαίρου της ομάδας τους με τον Λεβαδειακό.

Το Δικαστήριο αποφάσισε να επιβάλει περιοριστικούς όρους στους οκτώ παραπάνω μέχρι τη διεξαγωγή της δίκης και συγκεκριμένα: απαγόρευση εισόδου σε γήπεδο όπου αγωνίζεται η ποδοσφαιρική ομάδα του ΠΑΟΚ με ταυτόχρονο παρών στο αστυνομικό τμήμα δύο ώρες πριν την έναρξη αγώνα μέχρι και 2 ώρες μετά τη λήξη του. Παράλληλα επιπλέον επιβλήθηκε περιοριστικός όρος απαγόρευσης εισόδου σε αθλητικές εγκαταστάσεις και παρακολούθησης αγώνων όλων των αθλημάτων.

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, ανέβαλε εκ νέου την υπόθεση- αυτή τη φορά λόγω απουσίας ενός εκ των κατηγορουμένων. Είχαν προηγηθεί άλλες δύο αναβολές, η πρώτη μετά από αίτημα των κατηγορουμένων για να ετοιμάσουν την υπεράσπισή τους και η δεύτερη λόγω απουσίας μαρτύρων- αστυνομικών και δημοσιογράφων.

Πηγή: sport-fm.gr

 

 

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβαστε ακομη