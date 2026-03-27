Σκαλόνι: «Ρωτήστε τον Μέσι για το αν θα είναι στο Παγκόσμιο Κύπελλο»

Ο Λιονέλ Μέσι είναι το απόλυτο πρόσωπο της Αργεντινής αφού το Μουντιάλ του 2026 στις ΗΠΑ ίσως να είναι το τελευταίο στην καριέρα του, όμως ακόμα δεν είναι δεδομένο ότι θα δώσει το παρών.

Ο τεχνικός της χώρας, Λιονέλ Σκαλόνι μίλησε για την παρουσία του 38χρονου και τόνισε ότι είναι δική του απόφαση αν θα πάρεις μέρος στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο.

«Αυτό είναι ένα ερώτημα που αφορά περισσότερο τον ίδιο. Από την πλευρά μου, ξέρετε ήδη πού βρίσκομαι. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να βεβαιωθώ ότι θα είναι εκεί. Πιστεύω ότι, για χάρη του ποδοσφαίρου, πρέπει να είναι εκεί. Δεν είμαι εγώ αυτός που αποφασίζει. Εξαρτάται από αυτόν, από την ψυχική του κατάσταση, από τη φυσική του κατάσταση.

Είναι δύσκολο επειδή δεν είναι μόνο οι Αργεντινοί που θέλουν να τον δουν, όλοι θέλουν να τον δουν. Θέλω να είναι εκεί. Είναι δική του απόφαση. Έχει κερδίσει το δικαίωμα να πάρει αυτή την απόφαση με ηρεμία. Δεν βιαζόμαστε. Ξέρουμε ότι ό,τι αποφασίσει θα είναι καλύτερο για την ομάδα και για αυτόν. Ελπίζουμε ότι θα είναι εκεί».

