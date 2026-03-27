Ο «εμβολιασμός» δεν έφερε γιατρειά

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Δεν έκαναν τη διαφορά οι προσθήκες Ιανουαρίου στην ΑΕΚ

Σχεδόν μηδαμινή κρίνεται η συνεισφορά των τεσσάρων μεταγραφών του Ιανουαρίου στην ΑΕΚ. Κι ενώ η ομάδα ταλαιπωρήθηκε από σοβαρούς (μυϊκούς και όχι μόνο) τραυματισμούς, αλλά κι εξαιτίας του γεγονότος ότι από κάποιο σημείο και μετέπειτα έδειξε καταπονημένη από το βαρύ αγωνιστικό πρόγραμμα και τις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις (που ξεκίνησαν από τον περασμένο Ιούλιο), οι τέσσερις χειμερινές προσθήκες ακόμα δεν έχουν προσφέρει τις απαιτούμενες βοήθειες, προκαλώντας απογοήτευση στον κόσμο της ομάδας. Παρόλο που τα σημάδια κόπωσης σε ποδοσφαιριστές που αποτελούν τη βασική ραχοκοκαλιά της ομάδας και οι οποίοι ήδη έχουν τραβήξει μεγάλο κουπί, άρχισαν να κάνουν την εμφάνισή τους στα τελευταία παιχνίδια, εντούτοις οι νεοφερμένοι φαίνεται ότι ακόμα δεν έχουν εγκλιματιστεί και δεν κέρδισαν την εμπιστοσύνη της τεχνικής ηγεσίας.

Το τελευταίο δίμηνο, στα πλείστα παιχνίδια οι Μουντραζίγια, Κυριάκου, Γκουρφίνγκελ και Καρδέρο «βράζουν» τον πάγκο, έχοντας ολιγόλεπτες συμμετοχές. Φαινόμενο που είχε παρατηρηθεί όταν ακόμα ήταν προπονητής ο Ιμανόλ Ιδιάκεθ, αλλά που συνεχίζεται και με τον ερχομό του Χάβι Ροθάδα. Τον περισσότερο χρόνο από τους νεοαποκτηθέντες έχει ο διεθνής μέσος Χάμπος Κυριάκου, ο οποίος μετρά εννέα συμμετοχές στο πρωτάθλημα, δύο ως βασικός, έχοντας συνολικά 293 λεπτά συμμετοχής. Οι υπόλοιποι τρεις δεν κατάφεραν να κάνουν αισθητή την παρουσία τους, ούτε να δώσουν το απαραίτητο φρεσκάρισμα. Ο Ρόμπερτ Μουντραζίγια, ο οποίος ήλθε με καλό βιογραφικό, μετρά μόλις πέντε συμμετοχές (μία ως βασικός), με συνολικά 240 λεπτά συμμετοχής ενώ περίπου στα ίδια στάνταρ κινήθηκε και ο Αλεχάντρο Καρδέρο, ο οποίος κι αυτός έχει πέντε συμμετοχές, δύο ως βασικός και συνολικά 203 λεπτά συμμετοχής.

Ο 22χρονος Ισπανός εξτρέμ, ο οποίος ήταν εκτός ευρωπαϊκής λίστας για τα ματς με την Κρίσταλ Πάλας, έχει δείξει κάποια καλά στοιχεία στο πρώτο 45λεπτο του αγώνα με την Ομόνοια Αραδίππου, ωστόσο σε γενικές γραμμές δεν έχει πείσει ότι μπορεί να αποτελέσει βασικό γρανάζι ομάδας που κάνει πρωταθλητισμό. Ενόψει της συνέχειας, ο κόσμος της ΑΕΚ περιμένει πολύ μεγαλύτερη συνεισφορά και από τον Ισραηλινό αριστερό οπισθοφύλακα Γιαχάφ Γκουρφίνγκελ, ο οποίος μόλις που έπαιξε δύο φορές ως αλλαγή (48 λεπτά συμμετοχής).

Φημολογία για Αντερέγκεν

Πολλοί τον… λιγουρεύονται, μια ομάδα όμως τον αποκτάει! Ο λόγος για τον Νικόλας Αντερέγκεν, ο οποίος σκόραρε 12 γκολ με τη φανέλα του Εθνικού Άχνας και σύμφωνα με τα όσα έχουν κυκλοφορήσει, θα αποκτηθεί από την ΑΕΚ. Το συμβόλαιο του με την ομάδα της Άχνας ολοκληρώνεται τον προσεχή Μάιο, συνεπώς δεν θα χρειαστεί η ομάδα της Λάρνακας να δώσει κάποιο ποσό ως αποζημίωση.

