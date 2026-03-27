«Βόμβα» στην Premier League - Κίνδυνος αφαίρεσης 60 βαθμών για τη Σίτι!

Η υπόθεση για τις 115 παραβάσεις της Μάντσεστερ Σίτι από την Premier League βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Πρόσφατα υπήρξαν αντικρουόμενες αναφορές σχετικά με το πότε θα μπορούσε να ληφθεί απόφαση, με ορισμένες να προτείνουν την περίοδο του Πάσχα ή το καλοκαίρι, ενώ άλλες αναφέρουν ότι δεν υπάρχει ενημέρωση σχετικά με ένα πιθανό χρονοδιάγραμμα.

Πριν από σχεδόν ενάμιση χρόνο, πραγματοποιήθηκε μια ακρόαση 12 εβδομάδων μεταξύ των δικηγόρων της Σίτι και της Premier League κι άπαντες περίμεναν το τελικό αποτέλεσμα. Υπενθυμίζουμε ότι η Μάντσεστερ Σίτι βρίσκεται κατηγορούμενη για 115 οικονομικές παραβάσεις που εκτείνονται σε εννέα χρόνια, από το 2009 έως το 2018 και οι ποινές που αντιμετωπίζει είναι πολύ σκληρές.

Σύμφωνα λοιπόν, με την «Mirror», μία από τις πιθανές ποινές που θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν οι Πολίτες είναι μέχρι και αφαίρεση 60 βαθμών! Μια απόφαση που ουσιαστικά θα υποβιβάσει την ομάδα στην Championship.

Από την πλευρά του, ο πρώην αμυντικός της Σίτι, Ρίτσαρντ Νταν, έδωσε μια σαφή απάντηση στις εικασίες ότι η Σίτι αντιμετωπίζει αφαίρεση 60 βαθμών.

«Είναι ήδη γελοίο, ο χρόνος που έχει περάσει. Έχουν καταλήξει σε ένα συμπέρασμα πριν από πολύ καιρό, οπότε το γεγονός ότι χρειάστηκε τόσος χρόνος για να δώσουν τα αποτελέσματά τους είναι ανόητο», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Απλώς υπονομεύει ολόκληρη την Premier League αν αρχίσουν να εμφανίζονται τώρα σε αυτό το στάδιο της σεζόν και έχετε την ευκαιρία για μια πραγματικά ενδιαφέρουσα κούρσα τίτλου τους επόμενους δύο μήνες», κατέληξε.

Η Μάντσεστερ Σίτι πάντως, αρνείται επανειλημμένα οποιαδήποτε παράβαση. Μια ακρόαση δώδεκα εβδομάδων μεταξύ των δικηγόρων του συλλόγου και της διοργανώτριας αρχής, πραγματοποιήθηκε περίπου ενάμιση χρόνο πριν, αλλά δεν έχει ακόμη εκδοθεί τελική ετυμηγορία. Ανάλογα με το αποτέλεσμα, η ομάδα του Γκουαρδιόλα θα μπορούσε να αντιμετωπίσει διάφορες κυρώσεις, με την ποινή των 60 βαθμών να είναι η πιο σοβαρή.

Πάντως, ο δημοσιογράφος της Independent, Μιγκέλ Ντιλέϊνι, είχε δηλώσει στο podcast «Libero» νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι το αποτέλεσμα της ποινής της Μάντσεστερ Σίτι, θα γινόταν γνωστό κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας, αλλά όπως τόνισε η απόφαση αναβλήθηκε για το επόμενο καλοκαίρι.

