Ο Χότζον επέστρεψε στην προπονητική, δύο χρόνια πριν τα 80 του!

Ο πρώην προπονητής της εθνικής Αγγλίας και ως το 2024 της Κρίσταλ Πάλας, Ρόι Χότζον, επιστρέφει στην Μπρίστολ Σίτι,, αναλαμβάνοντας προσωρινά μετά την απόλυση του Στρούμπερ.

Η απόφαση ήρθε μετά από μια περίοδο μόλις μιας νίκης σε εννέα αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις, που οδήγησε τη Μπρίστολ Σίτι στη 16η θέση της Championship. Η ομάδα είχε βρεθεί μόλις ένα βαθμό μακριά από τις θέσεις των Play Offs στις 7 Φεβρουαρίου, αλλά τώρα απέχει 12 βαθμούς από την κορυφή.

Ιδιαίτερη επιλογή, πρόκειται για έναν άνθρωπο που είχε... αποσυρθεί από την προπονητική, αλλά παίρνει την απόφαση να γυρίσει ως το καλοκαίρι, στα 78 του χρόνια.

Η διοίκηση της Μπρίστολ Σίτι δήλωσε:

«Οι πρόσφατες εμφανίσεις της ομάδας δεν ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες και γι’ αυτό ο Στρούμπερ και ο βοηθός του, Έιμπλερ, θα αποχωρήσουν άμεσα.»

Ο Τσάρλι Μπος πρόσθεσε ότι η πρόσληψη του Χότζον αφορά μόνο τα επόμενα επτά παιχνίδια:

«Στην υπόλοιπη σεζόν, θα μας βοηθήσει να θέσουμε τα πρότυπα και τις αξίες που χρειάζεται η ομάδα για να είναι επιτυχημένη στο μέλλον. Ο Ρόι είναι ένας προπονητής με τεράστια εμπειρία, που έχει κατακτήσει τίτλους σε υψηλό επίπεδο. Θα στηρίξει εμένα, τους παίκτες και το προσωπικό, καθώς χτίζουμε για να φτάσουμε στο πλήρες δυναμικό μας.»

Παράλληλα, η ομάδα βρίσκεται στη διαδικασία πρόσληψης αθλητικού διευθυντή, που θα έχει λόγο στην επιλογή του νέου μόνιμου προπονητή.

