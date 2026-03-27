Αλλαγή ώρας στο Μπαρτσελόνα-Ερυθρός Αστέρας λόγω προβλήματος με τις φανέλες της σερβικής ομάδας!

Η EuroLeague μετέθεσε κατά 30 λεπτά το τζάμπολ της αποψινής αναμέτρησης Μπαρτσελόνα-Ερυθρός Αστέρας στη Βαρκελώνη για την 34η αγωνιστική. Το παιχνίδι θα ξεκινήσει τελικά στις 22:00 αντί για τις 21:30, όπως είχε αρχικά οριστεί από τη διοργανώτρια αρχή για λόγους... υλικοτεχνικών αναγκών, όπως αναφέρει η ανακοίνωση.

Σύμφωνα με σερβικά ΜΜΕ, ο Ερυθρός Αστέρας ήθελε να πλύνει τις φανέλες των παικτών της ομάδας μετά το ματς της Τετάρτης με την Μπασκόνια, αλλά το ξενοδοχείο που είχε καταλύσει στη Βιτόρια δεν μπορούσε να το κάνει. Μάλιστα, οι φανέλες της σερβικής ομάδας υπέστησαν ζημιές και έτσι θα πρέπει να φτάσουν από το Βελιγράδι καινούριες εμφανίσεις. Προκειμένου να γίνει έγκαιρα η παραλαβή τους από τον Ερυθρό Αστέρα, το τζάμπολ μετατέθηκε.