Γκατούζο: «Θα είναι σαν να σκαρφαλώνουμε στο Έβερεστ, στο ματς εναντίον της Βοσνίας»

Η εθνική Ιταλίας έλειψε από τα δύο τελευταία μεγάλα ραντεβού του παγκοσμίου ποδοσφαίρου και έχει να βρεθεί σε τελικά Μουντιάλ από το 2014, όμως φέτος ευελπιστεί να σπάσει την κατάρα.

Το πρώτο βήμα έγινε το βράδυ της Πέμπτης (26/3) όταν υπέταξε με 2-0 την Βόρεια Ιρλανδία και πήρε το εισιτήριο για τον τελικό των playoffs, ωστόσο χρειάζεται ακόμη ένα, πολύ πιο μεγάλο, αφού την ερχόμενη Τρίτη (31/3) χρειάζεται να νικήσει εκτός έδρας την Βοσνία σε νοκ-άουτ παιχνίδι για να δηλώσει παρούσα στα γήπεδα των ΗΠΑ, Μεξικού και Καναδά.

“Το παιχνίδι με την Βόρεια Ιρλανδία δεν ήταν καθόλου εύκολο καθώς μας εξέπληξε η αντίπάλός μας. Τώρα μας περιμένει η Βοσνία που είναι γεμάτη από έμπειρους παίκτες και θα παίξουμε σε ένα στάδιο καυτό, όμως το ίδιο θα συνέβαινε και αν είχε περάσει η Ουαλία αντί της Βοσνίας.

Κάναμε ένα μικρό βήμα, τώρα απομένει να σκαρφαλώσουμε ένα βουνό, το Έβερεστ, το ξέρουμε και θα τα δώσουμε όλα. Μας απομένει ένα τελευταίο ματς για να ολοκληρώσουμε τη δουλειά”, τόνισε χαρακτηριστικά ο Τζενάρο Γκατούζο ενόψει της νέας αγωνιστικής πρόκλησης που περιμένει την σκουάντρα ατζούρα.