Οι δηλώσεις από το ΓΣΠ

Διαβάστε όσα είπαν οι Μάριος Χριστοφή και Μαρίνος Σατσιάς μετά το τέλος του αγώνα του Ολυμπιακού με την Ομόνοια Αραδίππου στο ΓΣΠ...

Χριστοφή: «Πρώτα από όλα θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους παίκτες της ομάδας μας, διότι χρειάζονταν αυτή τη νίκη. Να την αφιερώσουμε τη νίκη στον κόσμο, που μας βοήθησαν στον σημερινό αγώνα. Θέλω να ευχηθώ καλή συνέχεια στην Ομόνοια Αραδίππου και στον Μαρίνο Σατσιά. Ήταν ένα ωραίο παιχνίδι και εύχομαι στο τέλος να παραμείνουν και οι δύο ομάδες στην κατηγορία».

Σατσιάς: «Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, ήταν ισορροπημένο το ματς. Ανεβήκαμε μετά τις αλλαγές, προσπαθήσαμε χάσαμε ευκαιρίες αλλά μας έλειπε η ηρεμία για τον βαθμό. Ήρθαμε με πολλά προβλήματα στο παιχνίδι.

Ο τερματοφύλακας μας παίζει ένα πόδι, ο Μηνάς ήταν με κόκκινη, χάσαμε και τον Λομόνακο. Μας επηρέασαν οι απουσίες, όμως τα δώσαμε όλα και αυτό με κάνει χαρούμενο. Ετσι είναι το ποδόσφαιρο... Πρέπει να επικεντρωθούμε στον Ακρίτα, γαι να πάρουμε τους βαθμούς και να μείνουμε στην κατηγορία».