Οι δηλώσεις από το «Στέλιος Κυριακίδης»

Διαβάστε όσα είπαν οι Βέσκο Μιχαϊλοβιτς και Γιάννης Οκκάς μετά το τέλος του αγώνα του Ακρίτα με τον Εθνικό Άχνας:

Βέσκο: «Συγχαρητήρια στον Ακρίτα για τη σημερινή νίκη. Όσο για εμάς, στο πρώτο ημίχρονο δεν κατεβήκαμε στο γήπεδο. Δεχτήκαμε νωρίς το γκολ, κάτι που μας επηρέασε, και ευτυχώς το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε χωρίς να δεχτούμε δεύτερο τέρμα.

Στο δεύτερο ημίχρονο μπήκαμε δυνατά, πιέσαμε και δημιουργήσαμε ευκαιρίες, όμως δεν καταφέραμε να σκοράρουμε. Είχαμε άγχος και πίεση. Η παραμονή είναι δύσκολη, αλλά όσες μαθηματικές πιθανότητες έχουμε, θα τις διεκδικήσουμε. Θα προσπαθήσουμε να πετύχουμε δύο νίκες στα επόμενα παιχνίδια και ελπίζουμε να έρθουν και τα αποτελέσματα που χρειαζόμαστε από τα άλλα ματς, ώστε να παραμείνουμε στην κατηγορία».

Οκκάς: «Μία σημαντική εμφάνιση και μία σημαντική νίκη για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι που μας δίνει τη δυνατότητα να ελπίζουμε και να είμαστε κοντά στον στόχο μας. Ακόμα δεν κρίθηκε κάτι. Τα πράγματα έχουν αγριέψει στη βαθμολογία. Σκοπός μας ήταν να μην αφήσουμε ίχνος ενέργειας ανεκμετάλλευτο. Συγχαρητήρια στα παιδιά και καλή συνέχεια στον Εθνικό. Μιλώντας με τη διοίκηση του Ακρίτα δεν σας το κρύβω ότι αυτό που με κέρδισε ήταν η ειλικρίνια τους. Αυτό που υποσχεθήκαμε και εμείς και η διοίκηση ήταν να τα δώσουμε όλα. Δουλέψαμε στη ψυχολογία και σε κάποια τακτικά θέματα. Θα το χαρούμε απόψε και στη συνβέχεια θα τα δώσουμε όλα για την παραμονή»