ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ράμος για Καμαβινγκά: «Είμαι απογοητευμένος, μπήκε για να αλλάξει το ματς και πήρε ανόητη κόκκινη»!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Την απογοήτευσή του εξέφρασε ο Σέρχιο Ράμος όσον αφορά τη φάση με τον Εντουαρντό Καμαβινγκά και την κόκκινη που δέχτηκε στο ματς της Ρεάλ με την Μπάγερν Μονάχου.

Δεν χωράει αμφιβολία πως η καθοριστική στιγμή του σπουδαίου προημιτελικού της Μπάγερν Μονάχου με τη Ρεάλ Μαδρίτης είναι εκεί όπου ο Εντουαρντό Καμαβινγκά δέχεται την κόκκινη κάρτα και αφήνει την ομάδα του με παίκτη λιγότερο.

Οι Βαυαροί είχαν μεγάλο πλεονέκτημα από εκεί και μετά, σημείωσαν δύο γκολ και έτσι πήραν το εισιτήριο για τα ημιτελικά του Champions League.

Ο Σέρχιο Ράμος όταν ρωτήθηκε για την εν λόγω φάση, εξέφρασε την απογοήτευσή του κάνοντας λόγο ότι ο Γάλλος χαφ κανονικά μπήκε στον αγώνα για να αλλάξει το ματς και να βοηθήσει τη «βασίλισσα», αλλά αντί γι' αυτό είδε μια ανόητη κόκκινη κάρτα.

 

 

«Όλοι είδαν τη Ρεάλ Μαδρίτης να επιστρέφει και να νικάει το παιχνίδι μέχρι που ο Καμαβινγκά πήρε κόκκινη κάρτα. Αυτά τα παιδιά πρέπει να γυρίσουν πίσω και να μάθουν τι σημαίνει μια πρώτη κίτρινη κάρτα. Μπαίνει για να αλλάξει το παιχνίδι αλλά ανόητα πήρε κόκκινη κάρτα που οδήγησε στην αποβολή, είμαι απογοητευμένος», ανέφερε χαρακτηριστικά ο θρύλος της Ρεάλ Μαδρίτης.

 

 

 

sportfm.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

AEK, ΠΑΟΚ: Οι «δικέφαλοι» έπαθαν, έμαθαν και πλέον κερδίζουν τον σεβασμό!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Μία νίκη, διαφορετική...

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Λάσο: «Από τις πιο επιτυχημένες ομάδες των τελευταίων ετών ο Παναθηναϊκός»

EUROLEAGUE

|

Category image

Ράμος για Καμαβινγκά: «Είμαι απογοητευμένος, μπήκε για να αλλάξει το ματς και πήρε ανόητη κόκκινη»!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Συνεχίζεται το προπονητικό καμπ της Εθνικής Κορασίδων Κ-17

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Ήταν κοινό μυστικό πως δεν θα άντεχε...

ΑΕΚ

|

Category image

Με Χιουζ η αναδιαμόρφωση του ρόστερ της Λίβερπουλ το καλοκαίρι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Βγάζει στο... σφυρί πέντε παίκτες η Γιουνάιτεντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πήρε... άριστα στο «διάβασμα»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Φουλ επίθεση η εντεκάδα της ΑΕΚ!

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Ουίλμπεκιν για Φενέρμπαχτσε: «Ένιωσα ότι κάποιοι μου γύρισαν την πλάτη»

EUROLEAGUE

|

Category image

Το ειρωνικό χειροκρότημα του Βινίσιους και οι αποδέκτες του μετά τον αποκλεισμό της Ρεάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Sold out και ο ΑΠΟΕΛ για Ομόνοια!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ήχησαν «καμπανάκια» κινδύνου

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

ΑΕΚ: Ενημέρωση για τα εισιτήρια του Final 4 του BCL στην Μπανταλόνα

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη