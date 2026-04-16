Ράμος για Καμαβινγκά: «Είμαι απογοητευμένος, μπήκε για να αλλάξει το ματς και πήρε ανόητη κόκκινη»!

Δεν χωράει αμφιβολία πως η καθοριστική στιγμή του σπουδαίου προημιτελικού της Μπάγερν Μονάχου με τη Ρεάλ Μαδρίτης είναι εκεί όπου ο Εντουαρντό Καμαβινγκά δέχεται την κόκκινη κάρτα και αφήνει την ομάδα του με παίκτη λιγότερο.

Οι Βαυαροί είχαν μεγάλο πλεονέκτημα από εκεί και μετά, σημείωσαν δύο γκολ και έτσι πήραν το εισιτήριο για τα ημιτελικά του Champions League.

Ο Σέρχιο Ράμος όταν ρωτήθηκε για την εν λόγω φάση, εξέφρασε την απογοήτευσή του κάνοντας λόγο ότι ο Γάλλος χαφ κανονικά μπήκε στον αγώνα για να αλλάξει το ματς και να βοηθήσει τη «βασίλισσα», αλλά αντί γι' αυτό είδε μια ανόητη κόκκινη κάρτα.

«Όλοι είδαν τη Ρεάλ Μαδρίτης να επιστρέφει και να νικάει το παιχνίδι μέχρι που ο Καμαβινγκά πήρε κόκκινη κάρτα. Αυτά τα παιδιά πρέπει να γυρίσουν πίσω και να μάθουν τι σημαίνει μια πρώτη κίτρινη κάρτα. Μπαίνει για να αλλάξει το παιχνίδι αλλά ανόητα πήρε κόκκινη κάρτα που οδήγησε στην αποβολή, είμαι απογοητευμένος», ανέφερε χαρακτηριστικά ο θρύλος της Ρεάλ Μαδρίτης.

