Βγάζει στο... σφυρί πέντε παίκτες η Γιουνάιτεντ

«Ζεστά» χρήματα περιμένει να βάλει στα ταμεία της η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τους Άγγλους να περιμένουν να πουλήσουν αρκετούς παίκτες που φαίνεται πως δεν θα έχουν θέση στο ρόστερ της επόμενης σεζόν.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «The Sun» το αφεντικό της ομάδας του Μάντσεστερ, Τζέιμς Ράτκλιφ, ελπίζει πως με τις συμφωνίες για τους Χόιλουντ και Ράσφορντ, αλλά και την παραχώρηση των Μανουέλ Ουγκάρτε, Τζόσουα Ζίρκζε και Αντρέ Ονάνα, στα ταμεία θα μπουν περίπου 120 εκατ. ευρώ, ώστε να χρηματοδοτηθούν οι καλοκαιρινές μεταγραφές των «κόκκινων διαβόλων».

Συγκεκριμένα, η Νάπολι μετά από σχετική εισήγηση του Αντόνιο Κόντε, ολοκληρώνει τις διαπραγματεύσεις με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για να κρατήσει τα δικαιώματα του Ράσμους Χόιλουντ, ο οποίος παίζει δανεικός στην Ιταλία από την αγγλική ομάδα μέχρι το τέλος της σεζόν. Ο 23χρονος Δανός διεθνής επιθετικός έχει αποδείξει τη χρησιμότητα του και ο Κόντε τού έχει δώσει θέση στη βασική ενδεκάδα των «παρτενοπέι».

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ η ιταλική ομάδα είχε συμφωνήσει με τη Γιουνάιτεντ στο δανεισμό ενός χρόνου, με οψιόν αγοράς στα 44 εκατ. ευρώ, την οποία θέλει να ενεργοποιήσει από τώρα. Ο Χόιλουντ έχει 14 γκολ και τέσσερις ασίστ σε 36 ματς σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα της Νάπολι. Το ίδιο συμβαίνει και με τον Μάρκους Ράσφορντ, για τον οποίο η Μπαρτσελόνα έχει αποφασίσει να δώσει τα 33 εκατ. ευρώ της ρήτρας στη Γιουνάιτεντ για να τον κρατήσει στη Βαρκελόνη.

