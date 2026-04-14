Η βραδιά στη Βαυαρία κρίνει αν ο Εμπαπέ θα ξαναμείνει… άτιτλος στη Ρεάλ

Από άνθρωπος των… τελικών τους πρώτους του μήνες, ο Κιλιάν Μπαπέ κινδυνεύει μετά τη ρεβάνς με την Μπάγερν, να συμπληρώσει διετία δίχως εγχώριο ή ευρωπαϊκό τίτλο με τη φανέλα της Ρεάλ!

Στο Μόναχο ίσως κρίνεται και η δεύτερη χρονιά της παρουσίας του Κιλιάν Εμπαπέ στη Ρεάλ Μαδρίτης. Κι όχι για τα… ειδύλλια που του χρεώνονται και την εξωγηπεδική του ζωή, αλλά για την κληρονομιά των δύο πρώτων σεζόν της θητείας του στους «μερένγκες».

Διότι από τη στιγμή που… έφυγε, κακήν κακώς, από την Παρί Σεν Ζερμέν για να μετακινηθεί ως ελεύθερος στη «βασίλισσα» το καλοκαίρι του 2024, οι άνθρωποι της ισπανικής ομάδας θεώρησαν ότι βρήκαν έναν ποδοσφαιριστή που θα συνεισέφερε στην κατάκτηση τροπαίων. Και μπορεί να το έκανε τους πρώτους μήνες. Ακόμα κι αν πάλεψε και βοήθησε σε τελικούς διοργανώσεων όπου βρέθηκε η Ρεάλ δίχως τη δική του συμβολή.Ό,τι μπορούσε το έκανε ο Γάλλος επιθετικός, αφού είχε γκολ και στο ματς του ευρωπαϊκού Super Cup για το 2-0 επί της Αταλάντα στην Πολωνία, στα μέσα του Αυγούστου του 2014, αλλά βρήκε δίχτυα και για το Intercontinental Cup, τον Δεκέμβρη του ίδιου έτους. Απέναντι στην Πατσούκα στο Κατάρ, ήταν ο πρώτος από τους τρεις σκόρερ (3-0) των Μαδριλένων.

Τα συγκεκριμένα τρόπαια προφανώς και καταγράφονται στο βιογραφικό των παικτών, ασφαλώς και μένουν στις τροπαιοθήκες των συλλόγων, αλλά δεν είναι αυτά που μνημονεύονται όταν γίνεται αναφορά στο legacy των θρύλων με τη φανέλα ενός κλαμπ.Και σε αυτό το δεύτερο κομμάτι, ο Κιλιάν Εμπαπέ… πάσχει. Και πολύ μάλιστα. Ο Γάλλος επιθετικός, αν το βράδυ της Τετάρτης στην «Allianz Arena» δεν κάνει κι εκείνος το κάτι παραπάνω ή δεν το κάνουν οι συμπαίκτες του απέναντι από τον Νόιερ, θα έχει υποστεί μεγάλο πλήγμα.

Δεν είναι μικρό πράγμα για το άλλοτε παιδί – θαύμα και κατακτητή του Μουντιάλ του 2018, να παίρνει τη μεγάλη μεταγραφή και να μην έχει προκαλέσει αντίκτυπο στη Ρεάλ ώστε εκείνη να φτάσει σε επιτυχία. Ούτε πρωτάθλημα, ούτε Κύπελλο, ούτε ισπανικό Super Cup, ούτε Champions League. Και το τελευταίο κρίνεται στη Βαυαρία για φέτος, με τους Γερμανούς να έχουν το υπέρ τους 2-1 από το «Μπερναμπέου».Πέρυσι χάθηκαν όλα, φέτος… χάνονται όλα, με την Μπαρτσελόνα να έχει φτάσει αυτή τη στιγμή στο +9 στη LaLiga, να έχει χαθεί το Super Cup στον τελικό, να έχει χαθεί το Copa Del Rey από την Αλμπαθέτε του Μπετανκόρ και απομένει ένα ανοιχτό «μέτωπο». Σαν το… ανοιχτό σημείο πάνω από το φρύδι του Εμπαπέ, από την ισοπαλία με την Τζιρόνα, το βράδυ της Παρασκευής.

Κι αν τελικά ο Κέιν, ο Ολίσε, ο Ντίας, ο Κίμιχ, ο Νόιερ και οι υπόλοιποι αστέρες του Κομπανί που δείχνουν πιο αποφασισμένοι από ποτέ για κυριαρχία, πετάξουν εκτός τους «μερένγκες», τι γεύση θ’ αφήνει στον Γάλλο σούπερ σταρ η μέχρι στιγμής θητεία του;

