Επέστρεψε στις νίκες με τριάρα ο ΟΦΗ

Ο ΟΦΗ μπήκε... εκρηκτικά στο ματς με την ΑΕΛ, βρήκε 2 γκολ στο πρώτο 10λεπτο και έφτασε τελικά σε μια πολύ εύκολη νίκη με 3-0 απέναντι στους Θεσσαλούς.

Μετά την ισοπαλία με την Κηφισιά και την ήττα από τον Παναθηναϊκό, ο ΟΦΗ επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα και νίκησε με 3-0 την ΑΕΛ στο Ηράκλειο, ανεβαίνοντας στους 28 βαθμούς και ισοβαθμώντας με τον Άρη.

Οι Θεσσαλοί από την άλλοι έμειναν στους 21 βαθμούς και την 12η θέση, έχοντας πάντως απόσταση 5 βαθμών από τον Asteras AKTOR, που έχει και ένα ματς λιγότερο.«Καθάρισε» με την... σέντρα ο ΟΦΗ

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τον πλέον ιδανικό τρόπο για τους Κρητικούς, οι οποίοι πριν συμπληρωθούν 10 λεπτά αγώνα είχαν ουσιαστικά… κλειδώσει τη νίκη τους. Απόλυτος πρωταγωνιστής ήταν ο Ταξιάρχης Φούντας, ο οποίος στο 3ο λεπτό έφυγε στην πλάτη της αντίπαλης άμυνας μετά την εξαιρετική μπαλιά του Κωστούλα και πλάσαρε σωστά τον Μελίσσα για να διαμορφώσει το 1-0.

Πριν καλά καλά κοπάσουν οι πανηγυρισμοί, οι γηπεδούχοι βρήκαν και δεύτερο γκολ στο 7ο λεπτό, ξανά με τον Φούντα. Η φάση ξεκίνησε και πάλι από τον Κωστούλα, ο οποίος προωθήθηκε και έδωσε την μπάλα στον Σενγκέλια, με τον τελευταίο να την στρώνει στον Φούντα και τον Έλληνα άσο να πλασάρει ξανά από το ίδιο σημείο για να διπλασιάσει τα τέρματά του.

Από εκεί και μετά ο ρυθμός έπεσε αρκετά, με τους Κρητικούς να έχουν φέρει το ματς στα μέτρα τους και να έχουν τον πλήρη έλεγχο. Η ΑΕΛ αδυνατούσε να φτιάξει φάσεις και να απειλήσει, με την επόμενη αξιόλογη ευκαιρία ουσιαστικά να έρχεται στο 37’, όταν ο Αποστολάκης έκανε το σουτ και έστειλε την μπάλα λίγο άουτ. Το σουτ του Σίστο 2 λεπτά μετά δεν δυσκόλεψε καθόλου τον Χριστογεώργο, με το 2-0 να διατηρείται μέχρι το φινάλε του πρώτου μέρους.

Το «κλείδωσαν» με τρίτο γκολ οι Κρητικοί

Στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου η ΑΕΛ πήρε κάποια μέτρα στον αγωνιστικό χώρο και έδειξε διάθεση να ψάξει ένα γκολ και να μπει ξανά στο ματς, δίχως όμως να δημιουργήσει κάποια μεγάλη ευκαιρία. Αντ’ αυτού, στο 57’ ο Σαλσέδο έκανε υπέροχη ενέργεια και με άψογο πλασέ διαμόρφωσε το 3-0, «σφραγίζοντας» οριστικά πια το τρίποντο της ομάδας του.

Οι δύο προπονητές προχώρησαν σε αλλαγές, με τους Κρητικούς να έχουν τον απόλυτο έλεγχο και να μην προβληματίζονται καθόλου από τους αντιπάλους τους. Το σύνολο του Παντελίδη δεν μπορούσε να φτιάξει «καθαρές» ευκαιρίες μέχρι το τελευταίο δεκάλεπτο, όταν και απείλησε με κεφαλιά του Πασά που έφυγε άουτ (81') και πλασέ του Πέρεθ που είχε την ίδια κατάληξη (85'). Στην εκπνοή των καθυστερήσεων ο ΟΦΗ ζήτησε και πέναλτι πάνω στον Φούντα, όμως διαιτητής και VAR έκριναν ότι δεν υπήρχε παράβαση.

Κάπως έτσι, το σύνολο του Χρήστου Κόντη πανηγύρισε μια σημαντικότατη νίκη και έπιασε τον Άρη στους 28 βαθμούς.

Οι συνθέσεις

ΟΦΗ (Κόντης): Xριστογεώργος, Κρίζμανιτς, Κωστούλας, Λαμπρόπουλος Ανδρούτσος (73' Γκονζάλες), Κανελλόπουλος (61' Μπαΐνοβιτς), Αποστολάκης, Αθανασίου (82' Χατζηθεοδωρίδης), Σενγκέλια (82' Θεοδοσουλάκης), Φούντας, Σαλσέδο (73' Ισέκα).

ΑΕΛ (Παντελίδης): Μελίσσας, Φερίγκρα (46' Κοσονού), Μπατουμπινσικά, Ηλιάδης, Όλαφσον (64' Αποστολάκης), Ναόρ, Ατανάσοφ, Μακόν (64' Πέρεθ), Τούπτα, Σαγκάλ (74' Πασάς), Σίστο (46' Κακουτά).

Διαβαστε ακομη