Ξανά γκολ ο Δουβίκας στην ανατροπή της Κόμο

Πετάει η ομάδα του Φάμπρεγας και στο κόλπο για το... σεντόνι.

Η Λέτσε έκανε το λάθος να προηγηθεί στο 13' στην έδρα της Κόμο, αλλά η συνέχεια ήταν εντελώς διαφορετική.

Με... μπροστάρη τον Δουβίκα και τρία γκολ πριν κλείσει το πρώτο μέρος, η ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγας επικράτησε 3-1 και συνεχίζει να κυνηγά το όνειρο της εξόδου στο Champions League.

Ο Έλληνας επιθετικός ήταν εκείνος που ισοφάρισε στο 18' και στα τελευταία 10 λεπτά του ημιχρόνου οι Ροντρίγκες και Κέμφ «σφράγισαν» την ανατροπή των γηπεδούχων.

Ο Δουβίκας (στο 77' παραχώρησε την θέση του στον Μοράτα) με το γκολ που σημείωσε έφτασε τα 9 στη Serie A (έχει και ασίστ) σε 27 συμμετοχές.

ΔΙΕΘΝΗ

