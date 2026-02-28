ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πεντάσφαιρη η Λίβερπουλ!

Επτά γκολ, πολύ καλό θέαμα, μία «γενναία» Γουέστ Χαμ στο «Άνφιλντ» και μία παράδοση… μισού αιώνα που συνεχίζεται από τη Λίβερπουλ απέναντί της!

Δίχως να είναι εντυπωσιακή η ομάδα του Άρνε Σλοτ, έκανε τα βασικά σωστά, βρήκε γκολ από τρία κόρνερ και με το τελικό 5-2, βρίσκεται στην 5η θέση της Premier League, αναμένοντας το αποτέλεσμα της Τσέλσι με την Άρσεναλ. Κορυφαίος με γκολ και ασίστ ο Εκιτικέ, σκόρερ ξανά ο Φαν Ντάικ, επέστρεψε στα γκολ ο Χάκπο στο πρωτάθλημα, μετά από 1,5 μήνα.

Γνωρίζαμε και πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης πως η Λίβερπουλ «τρέχει» μία φοβερή παράδοση απέναντι στη Γουέστ Χαμ στο «Άνφιλντ».

Έχει ηττηθεί μόλις μία φορά σε αυτό το γήπεδο τα 50 τελευταία χρόνια, σκοράρει πάντα στο ημίχρονο απέναντί της και σε αυτήν την περίπτωση, στην 28η αγωνιστική της Premier League, δεν είχε το περιθώριο λάθους.

Ή Άστον Βίλα ηττήθηκε από τη Γουλβς, η Τσέλσι παίζει με την Άρσεναλ εκτός έδρας, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ υποδέχεται την Κρίσταλ Πάλας, και οι «κόκκινοι» έπρεπε να συνεχίσουν τη… συνήθειά τους απέναντι στα «σφυριά».

Το έκαναν, επικράτησαν με το ευρύ 5-2, αλλά αν κάποιος παρακολούθησε το παιχνίδι, ξέρει πως μόνο απλή υπόθεση δεν ήταν το ματς για την ομάδα του Άρνε Σλοτ. Παρά και το γεγονός πως προηγήθηκε με 3-0 στο ημίχρονο, δεν έπειθε ανά διαστήματα με την εμφάνισή της, έδινε δικαιώματα και έπρεπε να είναι απόλυτα προσεκτική μέχρι και το τέλος.

Το σκορ άνοιξε ο Εκιτικέ στο 5ο λεπτό, έπειτα από εκτέλεση κόρνερ και πάσα του Χράφενμπερχ, για να έρθει το 2-0 στο 24’ από τον Φαν Ντάικ, σηματοδοτώντας το 5ο γκολ των «κόκκινων» με κεφαλιά, φέτος στο πρωτάθλημα.

Η Γουέστ Χαμ προσπαθούσε, αλλά η Λίβερπουλ ανέβασε στροφές στο τέλος ημιχρόνου, με τον ΜακΆλιστερ να σκοράρει ξανά, σε φάση που και πάλι ξεκίνησε από κόρνερ.

Με την έναρξη της «επανάληψης», όμως, η Γουέστ Χαμ βελτίωσε ακόμη παραπάνω την εικόνα της και μπήκε και πάλι στο παιχνίδι. Μείωσε με τον Σούτσεξ στο 49’, η Λίβερπουλ απάντησε στο 70’ με γκολ του Χάκπο, στο 21ο της γκολ με σουτ εντός περιοχής, αλλά δεν είχαμε ακόμη «game over».

Ο Καστεγιάνος μείωσε σε 4-2 στο 75’, σε φάση που και πάλι είχε ως σημείο αφετηρίας το σημαιάκι του κόρνερ, για να έρθει ο Φρίμπονγκ από τον πάγκο και να «κλειδώσει» τους τρεις βαθμούς.

Γύρισε δυνατά την μπάλα παράλληλα, μπέρδεψε τον Ντισασί και το αυτογκόλ του τέως σέντερ μπακ της Τσέλσι, έδωσε στη Λίβερπουλ την τέταρτη συνεχόμενη νίκη της σε όλες τις διοργανώσεις!

ΔΙΕΘΝΗ

