Premier League: Η ευκαιρία της Σίτι!

Εκεί η Τότεναμ υποδέχεται την πρωτοπόρο Άρσεναλ, σε μια συνάντηση που είναι επίσης γνωστή ως ντέρμπι του βόρειου Λονδίνου.

Οι «κανονιέρηδες»... καίγονται για τη νίκη, καθώς προέρχονται από δύο διαδοχικές ισοπαλίες στο πρωτάθλημα, με τελευταία αυτήν της περασμένης Τετάρτης (18/2) κόντρα στην ουραγό Γουλβς, με την οποία άνοιξε πρόωρα η «αυλαία» της 31ης αγωνιστικής, και χρειάζονται το «τρίποντο» για να διατηρηθούν στο +5 έναντι της Μάντσεστερ Σίτι, η οποία έχει έναν αγώνα λιγότερο.

Όμως, και η Τότεναμ έχει... ανάγκη τους βαθμούς, προκειμένου να απομακρυνθεί από τις τελευταίες θέσεις της κάταταξης, καθώς βρίσκεται στο +5 από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Εφόσον, μάλιστα, πραγματοποιηθεί αυτό το... σενάριο, οι «πετεινοί» θα πάρουν μια σημαντική ψυχολογική ώθηση ενόψει της συνέχειας, καθώς δεν έχουν «γευθεί» τη χαρά της νίκης στο πρωτάθλημα μέσα στο 2026, με το τελευταίο «τρίποντό» τους στην Premier League να χρονολογείται από τις 28 Δεκεμβρίου 2025, όταν επιβλήθηκαν της Κρίσταλ Πάλας στο «Σέλχαρστ Παρκ» με 1-0.

Στο μεταξύ, το αποτέλεσμα του ντέρμπι ενδιαφέρει άμεσα τη Μάντσεστερ Σίτι, η οποία υποδέχεται τη Νιούκαστλ με στόχο την τρίτη σερί νίκη της στο πρωτάθλημα, ενώ η -τρίτη της κατάταξης- Άστον Βίλα φιλοξενεί τη Λιντς, θέλοντας να πανηγυρίσει την δεύτερη διαδοχική επιτυχία της στην Premier League.

Από την πλευρά της, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αντιμετωπίζει στο Λίβερπουλ την Έβερτον με στόχο τους τρεις βαθμούς που θα την διατηρήσουν στην τέταρτη θέση της κατάταξης, η οποία χαρίζει ένα «εισιτήριο» για τη league phase του Champions League. Από εκεί και πέρα, η Τσέλσι φιλοξενεί την Μπέρνλι, ενώ η Λίβερπουλ αναμετράται στο «Σίτι Γκράουντ» με τη Νότιγχαμ, η οποία επικράτησε μεσοβδόμαδα 3-0 της Φενερμπαχτσέ στην Κωνσταντινούπολη, στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για τα πλέι οφ του Europa League, στην οποία ο Βίτορ Περέιρα έκανε ντεμπούτο στον πάγκο της Φόρεστ.

Τέλος, η Γουέστ Χαμ του Ντίνου Μαυροπάνου, η οποία χρειάζεται βαθμούς για να βγει από τη ζώνη του υποβιβασμού, υποδέχεται την Μπόρνμουθ του Χρήστου Μανδά, ενώ η Μπράιτον του Μπάμπη Κωστούλα και του -μακροχρόνια απόντα- Στέφανου Τζίμα αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Μπρέντφορντ.

Το πρόγραμμα της 27ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στην Premier League:

Άστον Βίλα-Λιντς 21/2 Μπρέντφορντ-Μπράιτον 21/2 Τσέλσι-Μπέρνλι 21/2 Γουέστ Χαμ-Μπόρνμουθ 21/2 Μάντσεστερ Σίτι-Νιούκαστλ 21/2 Κρίσταλ Πάλας-Γουλβς 22/2 Νότιγχαμ Φόρεστ-Λίβερπουλ 22/2 Σάντερλαντ-Φούλαμ 22/2 Τότεναμ-Άρσεναλ 22/2 Έβερτον-Μάντσεστερ Γ. 23/2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 26 αγώνες)

Άρσεναλ 58 -27αγ.

Μάντσεστερ Σίτι 53

Άστον Βίλα 50

Μάντσεστερ Γ. 45

Τσέλσι 44

Λίβερπουλ 42

Μπρέντφορντ 40

Έβερτον 37

Μπόρνμουθ 37

Νιούκαστλ 36

Σάντερλαντ 36

Φούλαμ 34

Κρίσταλ Πάλας 32

Μπράιτον 31

Λιντς 30

Τότεναμ 29

Νότιγχαμ Φόρεστ 27

Γουέστ Χαμ 24

Μπέρνλι 18

Γουλβς 10 -27αγ.