Επέστρεψε στις προπονήσεις ο Άρης - Θεραπεία για Μορόν και Γαλανόπουλο

Το απόγευμα της Δευτέρας (16/02) ο Άρης επέστρεψε στις προπονήσεις μετά το χθεσινό ρεπό, ξεκινώντας την προετοιμασία του ενόψει της κυριακάτικης εντός έδρας αναμέτρησης με αντίπαλο την Κηφισιά (22/02, 19:00) για την 22η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Τα αγωνιστικά προβλήματα δεν έλειψαν ούτε σήμερα για τους «κίτρινους», με τον Μανόλο Χιμένεθ να βλέπει τους Γκαμπριέλ Μισεουί και Κωνσταντίνο Γαλανόπουλο να ακολουθούν ατομικό πρόγραμμα και θεραπεία, με τον τελευταίο να ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα.

Παράλληλα, ο Λορέν Μορόν που απουσίασε από το πρόσφατο ματς με τον Βόλο, ακολούθησε πρόγραμμα θεραπείας λόγω των ενοχλήσεων που έχει στον αχίλλειο τένοντα.

