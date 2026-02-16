ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αυτός σίγουρα ξεχώρισε από το Ολυμπιακός - Ομόνοια Αραδίππου

Μέτριο ως κακό ήταν το θέαμα στο Ολυμπιακός - Ομόνοια Αραδίππου. 

Οι δύο ομάδες έχασαν από μία δυό ευκαιρίες, έως εκεί. 

Το 0-0 έμεινε έως το τέλος και καμία από τις δύο δεν άδραξε την ευκαιρία να ξεφύγει κάπως στον βαθμολογικό πίνακα. 

Αναμφίβολα αυτός που ξεχώρισε από 90+ κάτι λεπτά αγώνα, ήταν ο φίλος της Ομόνοιας Αραδίππου με την τρομπέτα του. 

Διαβαστε ακομη