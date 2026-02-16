Αυτός σίγουρα ξεχώρισε από το Ολυμπιακός - Ομόνοια Αραδίππου
Μέτριο ως κακό ήταν το θέαμα στο Ολυμπιακός - Ομόνοια Αραδίππου.
Οι δύο ομάδες έχασαν από μία δυό ευκαιρίες, έως εκεί.
Το 0-0 έμεινε έως το τέλος και καμία από τις δύο δεν άδραξε την ευκαιρία να ξεφύγει κάπως στον βαθμολογικό πίνακα.
Αναμφίβολα αυτός που ξεχώρισε από 90+ κάτι λεπτά αγώνα, ήταν ο φίλος της Ομόνοιας Αραδίππου με την τρομπέτα του.
