Πάγκο και μετά εκτός αποστολής, πριν από την ποινή

Εκτός αποστολής του ΑΠΟΕΛ για τον αγώνα με την Ένωση τέθηκε ο Φραντς Μπρόρσον.

Ο Σουηδός κεντρικός αμυντικός δεν θα πάρει ούτε σήμερα χρόνο συμμετοχής, μετά τον αγώνα με την ΑΕΚ, τον οποίο παρακολούθησε από τον πάγκο.

Θυμίζουμε ότι ο Μπρόρσον θα είναι απών και από τον αγώνα που ακολουθεί στο πρωτάθλημα με τον Εθνικό, καθώς θα εκτίσει την ποινή της τιμωρίας του λόγω του ότι συμπλήρωσε κίτρινες κάρτες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Μπρόρσον έμεινε εκτός λόγω του γεγονότος ότι η γυναίκα του γέννησε και βρίσκεται στο πλευρό της.