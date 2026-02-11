ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πάγκο και μετά εκτός αποστολής, πριν από την ποινή

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Πάγκο και μετά εκτός αποστολής, πριν από την ποινή

Εκτός αποστολής του ΑΠΟΕΛ για τον αγώνα με την Ένωση τέθηκε ο Φραντς Μπρόρσον.

Ο Σουηδός κεντρικός αμυντικός δεν θα πάρει ούτε σήμερα χρόνο συμμετοχής, μετά τον αγώνα με την ΑΕΚ, τον οποίο παρακολούθησε από τον πάγκο.

Θυμίζουμε ότι ο Μπρόρσον θα είναι απών και από τον αγώνα που ακολουθεί στο πρωτάθλημα με τον Εθνικό, καθώς θα εκτίσει την ποινή της τιμωρίας του λόγω του ότι συμπλήρωσε κίτρινες κάρτες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Μπρόρσον έμεινε εκτός λόγω του γεγονότος ότι η γυναίκα του γέννησε και βρίσκεται στο πλευρό της.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΠΟΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Euroleague: Τζάμπολ για την 28η αγωνιστική σε Πόλη, Τελ Αβίβ, Βαρκελώνη και Βαλένθια

EUROLEAGUE

|

Category image

Μαθαίνει τους τρεις αντιπάλους

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Νότιγχαμ Φόρεστ: Σκέψεις για τον Βίτορ Περέιρα, Τούντορ και Γιούριτς

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έσκασε η «βόμβα» του Παναθηναϊκού: Ανακοίνωσε Χέιζ-Ντέιβις ο Γιαννακόπουλος!

EUROLEAGUE

|

Category image

Οι μεταδόσεις σήμερα (12/2)

TV

|

Category image

Η Σίτι έκανε περίπατο κι έβαλε... πίεση στην Άρσεναλ - Απόδραση για Λίβερπουλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Καταιγιστικό το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Τεχνικές και μυστικά μοιράστηκε ο Αλέξανδρος Τοφαλίδης, σε σεμινάριο που διοργάνωσε στη Λεμεσό

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Στον τελικό κερδίζοντας ξανά τον Παναθηναϊκό ο ΠΑΟΚ!

Ελλάδα

|

Category image

Συνεχίζει στην κορυφή η ΑΕΛ

Φούτσαλ

|

Category image

Με τη... δεύτερη θα ξεφύγει

ΑΕΚ

|

Category image

Η αρχή έγινε, πάει παρακάτω

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Τη δική του σειρά συμπληρωμάτων διατροφής NUTRICA παρουσίασε ο Ολυμπιονίκης Παύλος Κοντίδης

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Τώρα, είναι μεγαλύτερο με Γιόβετιτς

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Η τετράδα που θα διεκδικήσει το κύπελλο

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Διαβαστε ακομη