Ίλετ: «Αν κερδίσει η ομάδα θα κόψω τα μαλλιά μου και θα τα δωρίσω για φιλανθρωπικούς σκοπούς»

Ο πιο διάσημος οπαδός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, που απέχει μόλις μία νίκη από το να ολοκληρώσει την πρόκλησή του, αποκάλυψε τι θα κάνει απόψε σε περίπτωση νίκης.

Η αλήθεια είναι πως η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ περνάει μία κρίση το τελευταίο χρονικό διάστημα και αυτό φαίνεται μεταξύ άλλων από τα...μαλλιά του Φρανκ Ίλετ. Πιο συγκεκριμένα ήταν Οκτώβριος του 2024, όταν ο πιο διάσημος οπαδός των «κόκκινων διαβόλων», μετά από μια κακή πορεία που διένυε το τότε σύνολο του Τεν Χαγκ, αποφάσισε να μην πατήσει το πόδι του σε κουρείο μέχρι η ομάδα του να πετύχει πέντε συνεχόμενες νίκες, κάτι που σημαίνει πως δεν έχει κόψει τα μαλλιά του εδώ και 493 ημέρες.

Αυτή τη στιγμή, ο Ίλετ βρίσκεται στην Ισπανία, ως προσκεκλημένος ενος event που διοργανώνει ένα από τα μεγαλύτερα πρακτορεία ταλέντων της χώρας, για τη ζωντανή μετάδοση του αγώνα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με την Γουέστ Χαμ, ο οποίος θα διεξαχθεί σήμερα το βράδυ και θα μπορούσε να είναι αυτός που θα σηματοδοτήσει το 5/5 και ως εκ τούτου θα ολοκληρώσει την πρόκληση.

Ενόψει της αποψινής αναμέτρησης λοιπόν, ο πιο viral οπαδός παγκοσμίως, παραχώρησε μία αποκλειστική συνέντευξη στην ισπανική εφημερίδα «Marca», όπου μίλησε μεταξύ άλλων για το πως αποφάσισε να ξεκινήσει το συγκεκριμένο challenge, αλλά και το τι πρόκειται να κάνει όταν εκείνο ολοκληρωθεί.

«Ξεκίνησα να μοιράζομαι το ταξίδι μου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καθαρά για πλάκα και τελικά έγινε viral. Το κύριο μέλημα μου ήταν να προσπαθώ να κάνω τους ανθρώπους να γελάσουν και να φέρω ένα χαμόγελο στα πρόσωπά τους. (Οι φίλοι μου και η οικογένεια μου) Νομίζω ότι διασκέδαζαν όλο αυτό το διάστημα, αν και δεν νομίζω πως πίστευαν ότι θα διαρκούσε τόσο πολύ».

«Είμαι οπαδός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και θέλω να τους δω να κερδίζουν. Δεν ήθελα ποτέ να γίνω δημιουργός περιεχομένου, οπότε οτιδήποτε έρχεται μετά από αυτό είναι ένα μπόνους. Το πιο σημαντικό για μένα είναι να τους βλέπω να κερδίζουν. Αν όντως κερδίσει η ομάδα σήμερα θα κόψω τα μαλλιά μου και θα τα δωρίσω σε ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα που φτιάχνει περούκες για καρκινοπαθείς».

Τέλος, αναφορικά με το πως αισθάνεται για το ενδεχόμενο να τελειώσει αυτή η πρόκληση και για το αν θα ξανα έκανε ποτέ κάτι παρόμοιο ο Ίλετ δήλωσε πως: «Δεν νιώθω ακόμα ανακούφιση. Νομίζω ότι αυτό θα έρθει μετά την πέμπτη νίκη. Όλα μπορούν να συμβούν στο ποδόσφαιρο, αλλά η αλήθεια είναι ότι είμαι ενθουσιασμένος. Από τότε που ήρθε ο Κάρικ, παίζουμε πολύ καλά»

«Ίσως (να το ξανα έκανα), αν και νομίζω όχι τόσο σύντομα. Νιώθω ότι χρειάζομαι ένα διάλειμμα. Αυτή η πρόκληση ήταν απλή αλλά πολύ μεγάλη», πρόσθεσε αστειευόμενος.

ΔΙΕΘΝΗ

Διαβαστε ακομη