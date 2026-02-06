Επίσημο: Δανεικός στην Ρίζεσπορ ο Πιερό

Οπως τονίζεται στην σχετική ανακοίνωση, μετά την οριστική συμφωνία ανάμεσα σε Ρίζεσπορ και ΑΕΚ, ο διεθνής φορ Αϊτή ταξίδεψε στην Τουρκία, υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και αφού τις πέρασε με επιτυχία υπέγραψε το συμβόλαιο του.

Όπως ήδη είναι γνωστό, η Ένωση ψαχνόταν το τελευταίο διάστημα για την παραχώρηση του Πιερό με δεδομένο πως στην ιεραρχία πλέον ήταν τέταρτη επιλογή, με την πρόταση της Ρίζεσπορ για δανεισμό με οψιόν να είναι ικανοποιητική και έτσι το deal προχώρησε.

Οπως εκτιμούν στην γειτονική χώρα ο Πιερό θα ειναι κανονικά διαθέσιμος για την Ρίζεσπορ και για το ματς της Κυριακής με την Γαλατασαράι.

Ο Φραντζί Πιερό, είχε αποκτηθεί το καλοκαίρι του 2024 έναντι 3,5 εκ. ευρώ από την Μακάμπι Χάιφα, ενώ με την φανέλα της ΑΕΚ μέτρησε 10 γκολ σε 55 παιχνίδια.

sdna.gr