Πέρασε εύκολα από την Τρίπολη ο Ολυμπιακός

Με πολύ πειστική κι αποτελεσματική εικόνα απ’ την αρχή ως το φινάλε του αγώνα, ο Ολυμπιακός πέρασε με εμφατική νίκη 3-0 από την Τρίπολη σε εξ αναβολής παιχνίδι της 17ης αγωνιστικής κι απολαμβάνει ξανά τη... μοναξιά της κορυφής προσπερνώντας την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει κι έναν αγώνα λιγότερο. Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ χτύπησε απ’ το ξεκίνημα του αγώνα του Αστέρα, έφερε το ματς στα δικά της... μέτρα κι έφτασε σε μία άνετη νίκη κορυφής.

Ο Ολυμπιακός άνοιξε το σκορ με γκολ από τα... αποδυτήρια. Αφού προηγήθηκε στο 2ο λεπτό ένα πολύ καλό σουτ που έδιωξε σε κόρνερ ο Τσιντώτας στην αμέσως επόμενη φάση, έπειτα απ’ την εκτέλεση του κόρνερ, η μπάλα έφτασε στον Ντάνι Γκαρθία ο οποίος πλάσαρε απ’ το όριο της περιοχής κι έκανε το 1-0 για τους «ερυθρόλευκους», σημειώνοντας το πρώτο του τέρμα με τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Οι Πειραιώτες συνέχισαν να είναι πολύ επιθετικοί και στο 8’ έφτασαν κοντά και σε δεύτερο γκολ, όμως ο Τσιντώτας απέκρουσε εντυπωσιακά την κεφαλιά του Ταρέμι, ενώ στο 25’ είπε «όχι» και στο πλασέ του Ποντένσε.

Στο 27’ ο Ταρέμι πήρε την μπάλα μέσα στην περιοχή μετά από συνδυασμό με τον Ποντένσε, με το πλασέ του να κοντράρει στον Σίπτσιτς, να παίρνει ύψος και να καταλήγει στα δίχτυα για το 2-0 του Ολυμπιακού. Στο 51’ το πλασέ του Κοστίνια πέρασε λίγο άουτ, ενώ στο 59’ ήρθε το 3-0 από ωραίο συνδυασμό των Ταρέμι-Ποντένσε και κοντινό πλασέ του Ζέλσον Μαρτίνς.

Ο Ολυμπιακός είχε άλλη μία καλή στιγμή με τον Ρέτσο στο 79’, με τον Τσιντώτα να αποκρούει ξανά, για να ρίξει ακολούθως το... τέ,πο του αγώνα στο τελευταίο δεκάλεπτο, έχοντας «καθαρίσει» πλέον τη νίκη του.

Διαιτητής: Αλέξανδρος Κατσικογιάννης (Ηπείρου)

Κίτρινες: 53’ Καστάνο – 19’ Μπρούνο, 75’ Αντρέ Λουίς

Αποβολές: -

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Μίλαν Ράσταβατς): Τσιντώτας, Δεληγιαννίδης, Πομόνης, Καστάνο, Σίπτσιτς, Αλάγκμπε (78’ Γιαμπλόνσκι), Έντερ Γκονζάλες (61’ Τσίκο), Μεντιέτα (61’ Μπαρτόλο), Εμμανουηλίδης, Μίτροβιτς (61’ Κετού), Τζοακίνι (70’ Οκό).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος (75’ Καλογερόπουλος), Μπιανκόν, Μπρούνο, Έσε (64’ Μουζακίτης), Ντάνι Γκαρθία, Ζέλσον (64’ Αντρέ Λουίς), Νασιμέντο, Ποντένσε (75’ Γιαζίτζι), Ταρέμι (64’ Κλέιτον).

 

