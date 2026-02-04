Άφησαν ανοιχτούς λογαριασμούς ΟΦΗ και Λεβαδειακός

Μεγάλη μάχη έγινε στο Παγκρήτιο Στάδιο ανάμεσα στον ΟΦΗ και τον Λεβαδειακό, με τον πρώτο ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson να λήγει ισόπαλος 1-1 και τις δύο ομάδες να δίνουν ραντεβού για τη ρεβάνς στο Λάμπρος Κατσώνης την επόμενη εβδομάδα.

Οι γηπεδούχοι ήταν εκείνοι που άνοιξαν το σκορ στο 5ο λεπτό της αναμέτρησης με οβίδα του Μπόρχα Γκονθάλεθ. Οι Βοιωτοί απάντησαν άμεσα, με τον Μπάλτζι να ισοφαρίζει στο 18ο λεπτό με όμορφη εκτέλεση φάουλ.

Στο 74′ ο Λοντίγκιν αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα, ενώ στο 90+5′ οι Κρητικοί πλησίασαν στο γκολ με το σουτ του Ισέκα να σταματάει στο δοκάρι. Με την λήξη του αγώνα, επίσης ο Νους είδε δεύτερη κίτρινη και αποβλήθηκε.

Η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου στις 17:00 στη Λιβαδειά. Θυμίζουμε πως στον έτερο ημιτελικό, ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ θα διεκδικήσουν μία θέση στον τελικό του Πανθεσσαλικού (25/4).

Το ματς

Ο ΟΦΗ ήταν εκείνος που μπήκε καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο. Κρατούσε την μπάλα και προσπαθούσε να βρει κενά στο υψηλό πρεσάρισμα του Λεβαδειακού. Στο 2′ λίγο έλειψε να κάνει το λάθος ο Λοντίγκιν, ο Λαμπρόπουλος εκτέλεσε από τα αριστερά μέσα στην περιοχή, με την μπάλα να βρίσκει σώμα και να φεύγει κόρνερ. Στο 5ο λεπτό οι Κρητικοί κατάφεραν να πάρουν το προβάδισμα με πανέμορφο γκολ.

Οι παίκτες του ΟΦΗ άλλαξαν εξαιρετικά την μπάλα, με τον Βούκοτιτς να ανοίγει την μπάλα στα δεξιά προς τον Γκονθάλεθ, ο οποίος με ένα απίστευτο τελείωμα από εξαιρετικά δύσκολη γωνία έκανε το 1-0. Σταδιακά οι Βοιωτοί ισορρόπησαν το παιχνίδι, κρατούσαν την μπάλα και προσπαθούσαν να φτιάξουν ευκαιρίες μπροστά από την εστία του Χριστογεώργου. Μάλιστα στο 18ο λεπτό έφεραν το ματς στα ίσα. Ο Μπάλτζι εκτέλεσε απευθείας φάουλ από δύσκολη γωνία, η μπάλα πήρε φάλτσα, ο Ισέκα δεν έκοψε, ο γκολκίπερ των Κρητικών δεν απέκρουσε και κατέληξε στα δίχτυα για το 1-1.

Το παιχνίδι είχε αρκετή ένταση και μονομαχίες, με τον άνεμο να δυσκολεύει τις προσπάθειες των δύο ομάδων. Ο ΟΦΗ και ο Λεβαδειακός είχαν κάποιες τελικές εκτός περιοχής, με τους δύο τερματοφύλακες να μην αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Στο 40′ ο Παλάσιος ταλαιπώρησε με δύο ντρίμπλες την άμυνα του ΟΦΗ, έκανε το διαγώνιο σουτ, με τον Χριστογεώργο να αποκρούει. Στο 45+1′ ο Ισέκα έφυγε στην πλάτη της άμυνας της Λιβαδειάς, άνοιξε δεξιά στον Φούντα, ο οποίος εκτέλεσε μέσα από την περιοχή, με τον Φίλωνα να πέφτει στα πόδια του και να διώχνει σε κόρνερ.

Ο ΟΦΗ μπήκε καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο στο δεύτερο μέρος. Στο 46′ ο Φούντας από τα δεξιά έκανε το γέμισμα προς το δεύτερο δοκάρι, ο Νους πλάσαρε με τη μία, όμως ο Λοντίγκιν ήταν σωτήριος. Λίγο αργότερα, μία τελική του Φούντα μέσα από την περιοχή σταμάτησε στα σώματα. Τα λάθη και από τις δύο πλευρές ήταν διαδοχικά, με τους Βοιωτούς να επιχειρούν να χτυπήσουν στη μετάβαση.

Στο 75ο λεπτό ο Λεβαδειακός έμεινε με δέκα παίκτες. Μετά από ολιγωρία του στα αριστερά εκτός περιοχής, ανέτρεψε τον Ισέκα και αντίκρισε την δεύτερη κίτρινη κάρτα. Στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης, οι Βοιωτοί οπισθοχώρησαν για να υπερασπιστούν το σκορ, με τον ΟΦΗ να ψάχνει το δεύτερο γκολ.

Μάλιστα, το πλησίασε στο 90+5′ με τον Ισέκα να πατάει στην περιοχή από τα αριστερά, να κάνει το διαγώνιο σουτ, αλλά την μπάλα να σταματάει στο δοκάρι του Ανάκερ. Κάπως έτσι, το 1-1 έμεινε έως το τελευταίο σφύριγμα.

ΟΦΗ: Χριστογεώργος, Κρίζμανιτς, Λαμπρόπουλος (90+2′ Σενγκέλια), Κωστούλας, Γκονθάλεθ, Χατζηθεοδωρίδης (67′ Καινουργιάκης), Ανδρούτσος, Βούκοτιτς (67′ Κανελλόπουλος), Φούντας, Νους, Ισέκα

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ: Λοντίγκιν, Βήχος, Αμπού Χάνα, Κορνέζος, Τσάπρας, Κωστή (78′ Οζέγκοβιτς), Τσοκάι (89′ Τζάλοου), Μπάλτσι, Φίλων, Παλάσιος (89′ Πεντρόζο), Όζμπολτ (78′ Ανάκερ)

