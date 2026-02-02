ΑΕΚ: Ανακοινώνει Σαχαμπό και κάνει στροφή σε Πανσερραϊκό

Στον απόηχο του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό (1-1), που προκάλεσε έντονα παράπονα για τη διαιτησία, η AEK σήμερα αναμένεται να ανακοινώσει την απόκτηση του Χακίμ Σαχαμπό.

Ο 20χρονος μέσος έχει φτάσει από τα μεσάνυχτα της Παρασκευής στην Αθήνα, έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις και απομένουν τα διαδικαστικά.

Το κόστος της μεταγραφής από τη Σταντάρ Λιέγης θα ξεπεράσει τα 2 εκατ. ευρώ, καθώς πέρα από το συγκεκριμένο ποσό προβλέπονται και μπόνους 250.000 ευρώ, που είναι απόλυτα εφικτά για τους Βέλγους, που έχουν διατηρήσει και ποσοστό μεταπώλησης (10%).

Από εκεί και πέρα, η ΑΕΚ στρέφεται πλέον στον αγώνα της Κυριακής με τον Πανσερραϊκό στις Σέρρες (16:00). Σε αυτό το ματς δεν υπολογίζονται οι Φιλίπε Ρέλβας και Λούκα Γιόβιτς, που έχουν δηλωθεί να εκτίσουν ποινή καρτών (ενώ Λάζαρος Ρότα και Αμπουμπακαρί Κοϊτά θα εκτίσουν με Λεβαδειακό).

Κίτρινες κάρτες συμπλήρωσε στο χθεσινό ματς και ο Αρόλντ Μουκουντί, που πάντως δεν αναμένεται να δηλωθεί με Πανσερραϊκό από τη στιγμή που θα λείπει και ο Ρέλβας. Ο Καμερουνέζος στόπερ θα πρέπει να εκτίσει σε ένα από τα τέσσερα προσεχή ματς, με Πανσερραϊκό (εκτός), ΠΑΟΚ (εκτός), Λεβαδειακό (εντός) και Βόλο (εκτός).

