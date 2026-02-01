ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ισπανικά ΜΜΕ: «Ο Παναθηναϊκός παίρνει Ερνάντεθ από τη Λεγκανές»

Σύμφωνα με ισπανικά ΜΜΕ, ο Παναθηναϊκός είναι κοντά στην απόκτηση του Ισπανού αριστερού μπακ Χάβι Ερνάντεθ από τη Λεγκανές.

Χάβι Ερνάντεθ για τη θέση του αριστερού μπακ στον Παναθηναϊκό! Ισπανικά ΜΜΕ αναφέρουν πως ο 27χρονος Ισπανός είναι ο εκλεκτός του Ράφα Μπενίτεθ και πρόκειται να αποκτηθεί δανεικός με οψιόν αγοράς από τη Λεγκανές, προκειμένου να αποτελέσει μια επιπλέον λύση για τη θέση δίπλα από τον Γιώργο Κυριακόπουλο.

Ο Ερνάντεθ, που έχει αναδειχθεί από τις ακαδημίες της Ρεάλ, έμεινε ελεύθερος από την Αλ Αραμπί του Κατάρ, στην οποία είχε δοθεί δανεικός στο πρώτο μισό της σεζόν μετρώντας 13 εμφανίσεις. Το συμβόλαιό του με την ισπανική ομάδα λήγει το καλοκαίρι του 2027.

Είναι ένας ποδοσφαιριστής με αρκετή εμπειρία, καθώς έχει αγωνιστεί σε 86 ματς της LaLiga (με Λεγκανές, Κάντιθ και Τζιρόνα) με 4 γκολ και 5 ασίστ, ενώ έχει και 97 εμφανίσεις με 7 γκολ και 2 ασίστ στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας.

Πηγή: sport-fm.gr

 

 

