«Βόμβα» με Κλοπ για επιστροφή στους πάγκους

«Βόμβα» με Κλοπ για επιστροφή στους πάγκους

Ο Γιούργκεν Κλοπ, θα μπορούσε να επιστρέψει στους... πάγκους μετά από περισσότερα από δύο χρόνια απουσίας.

Αυτό αποκαλύπτει η αυστριακή εφημερίδα «Salzburger Nachrichten», η οποία αναφέρει ότι ο Γερμανός σκέφτεται να εγκαταλείψει τη θέση του ως διευθυντής των συλλόγων της Red Bull και να αναζητήσει νέους ορίζοντες, ειδικά επειδή η Σάλτσμπουργκ, η Λειψία, το Μπραγκαντίνο, η Λιντς και η Νέα Υόρκη δεν έχουν σημειώσει μεγάλη πρόοδο από την άφιξή του.

Υπάρχουν μάλιστα φήμες ότι η Red Bull μπορεί ήδη να έχει επιλέξει έναν αντικαταστάτη για τον Κλοπ σε περίπτωση που αποφασίσει να εγκαταλείψει τη θέση. Αυτός είναι ο Όλιβερ Γκλάσνερ, ο οποίος πρόσφατα ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την Κρίσταλ Πάλας. Στο παρελθόν εργάστηκε στη Σάλτσμπουργκ ως βοηθός προπονητή μεταξύ 2012 και 2014.

Ωστόσο, ο διευθύνων σύμβουλος της Red Bull,  Όλιβερ Μίντζλαφ, διέψευσε αυτές τις πληροφορίες. «Αυτό είναι εντελώς ανοησία και εντελώς κατασκευασμένο», δήλωσε στο Sky Sports, προσθέτοντας ότι «είμαστε εξαιρετικά ικανοποιημένοι με τη δουλειά του Κλοπ. Καταβάλλει μεγάλη προσπάθεια, διατηρεί συνεχή επικοινωνία με τους προπονητές και τους αθλητικούς διευθυντές μας και αναπτύσσει με βιώσιμο τρόπο τη φιλοσοφία ποδοσφαίρου της Red Bull. Είμαστε πεπεισμένοι ότι είναι το κατάλληλο άτομο για τη δουλειά».

Ο μάνατζέρ του, Μαρκ Κοσίκε, έχει δηλώσει ότι «θα μπορούσε να είχε προπονήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες ή την Αγγλία».

ΑΠΕ-ΜΠΕ

