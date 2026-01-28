Με τα ονομάτων των 8 αδικοχαμένων φίλων του Δικεφάλου οι φανέλες στην μπουτίκ

Βαρύ πένθος στην οικογένεια του ΠΑΟΚ μετά τον χαμό των επτά οπαδών του σε αυτοκινητικό δυστύχημα στον δρόμο προς τη Γαλλία ενώ λίγες ώρες μετά και στο άκουσμα της είδησης, έφυγε και ένας ακόμα φίλος της ομάδας στη Λάρισα.

Ο Δικέφαλος τους τιμά με κάθε τρόπο και στην μπουτίκ της ομάδας τοποθετήθηκαν οκτώ φανέλες γυρισμένες όπου πάνω είναι το όνομα του κάθε εκλιπόντα και με τον αριθμό «12» ενώ τους συνοδεύει και μία ακόμα εμφάνιση που γράφει: «Αθάνατοι».

Να θυμίσουμε ότι ταυτοποιήθηκαν οι επτά οπαδοί του Δικεφάλου και αναμένεται να μεταφερθούν στην Ελευσίνα.

👏 Στην μπουτίκ του ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Τούμπας υπάρχουν οκτώ φανέλες με τα ονόματα των επτά φίλων της ομάδας που σκοτώθηκαν στο τροχαίο.



H όγδοη φανέλα ειναι για τον φίλο της ομάδας απο τη Λάρισα που έχασε τη ζωή του χτες το βράδυ.

