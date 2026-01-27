ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σε συνθήκη εκτάκτου ανάγκης ο Παναθηναϊκός, κατεβαίνει με 16-17 παίκτες κόντρα στη Ρόμα!

Σε συνθήκη εκτάκτου ανάγκης ο Παναθηναϊκός, κατεβαίνει με 16-17 παίκτες κόντρα στη Ρόμα!

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για το ματς με την Ρόμα υπό πολύ δύσκολες συνθήκες, αφού ο Ράφα Μπενίτεθ μπορεί να έχει διαθέσιμους μόνο 16 παίκτες για την αναμέτρηση!

Το καλό για το «Τριφύλλι» είναι ότι έχει εξασφαλίσει και μαθηματικά την πρόκριση στην επόμενη φάση του Europa League, επομένως η αναμέτρηση με την Ρόμα δεν κρίνει κάτι. Βέβαια, είναι προφανές ότι ένα καλύτερο πλασάρισμα μπορεί να κάνει ευκολότερο το έργο της ομάδας στα Play-Offs, ενώ κάθε θετικό αποτέλεσμα φέρνει και βαθμούς στο ranking της UEFA αλλά και έσοδα.

Τα πράγματα για τους «πράσινους» πάντως δεν θα είναι καθόλου εύκολα, αφού ο Ράφα Μπενίτεθ μπορεί να έχει διαθέσιμους μόλις... 16 παίκτες για το ματς αυτό! Ο τραυματισμός του Τσιριβέγια, η ίωση του Καλάμπρια, η -αχρείαστη- κάρτα που δέχτηκε ο Σφιντέρσκι αλλά και το ερωτηματικό για τον Φακούντο Πελίστρι περιπλέκουν αρκετά την κατάσταση για τον Ισπανό προπονητή.

Την προηγούμενη εβδομάδα, η αποστολή της ομάδας για την Ουγγαρία απαρτιζόταν από 20 ποδοσφαιριστές. Τώρα όμως δεδομένα θα απουσιάσουν οι 3 εξ αυτών (Τσιριβέγια, Σφιντέρσκι, Καλάμπρια), ενώ αμφίβολος είναι ο Ουρουγουανός εξτρέμ, που σήμερα έκανε αποφόρτιση λόγω ενοχλήσεων.

Εάν δεν καταφέρει ούτε αυτός να τεθεί στην διάθεση του Μπενίτεθ, με δεδομένο ότι δεν μπορεί να προστεθεί στην αποστολή κανένα από τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα, αφού δεν είναι στην ευρωπαϊκή λίστα, τότε το «Τριφύλλι» θα παραταχθεί... λειψό στο μεγάλο ματς με τους Ιταλούς.

sdna.gr 

 

 

Ελλαδα

