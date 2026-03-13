Σεβίλλη: Μειώθηκε η ποινή του Αλμέιδα, πότε επιστρέφει στους πάγκους

Οι Ανδαλουσιανοί κατάφεραν να «σβήσουν» μία αγωνιστική από τις επτά που είχαν επιβληθεί στον «Πελάδο» μετά το σοβαρό ξέσπασμα που είχε στο παιχνίδι με την Αλαβές (14/2).

Για ακόμα τρεις αγώνες θα στερηθεί η Σεβίλλη τον Ματίας Αλμέιδα. Ο Αργεντινός προπονητής αποβλήθηκε την 23η αγωνιστική, στο φινάλε του 1-1 με την Αλαβές, λόγω απρεπούς συμπεριφοράς προς τους διαιτητής και άρνηση να αποχωρήσει από το γήπεδο, γεγονός που επιβάρυνε τη θέση του.

Παρά την απουσία του, οι Ανδαλουσιανοί είναι αήττητοι σε τρία παιχνίδια, όμως η απόσταση με την 18η θέση και τη Μαγιόρκα παραμένει στους 6 βαθμούς. Με την εκδίκαση της έφεσης, η ποινή του μειώθηκε κατά έναν αγώνα, έτσι θα επιστρέψει στο εντός έδρας... ραντεβού με τον «παλιόφιλο» και άλλοτε συμπαίκτη του, Ντιέγκο Σιμεόνε, κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης (12/4, 19:00), συμπληρώνοντας δυο μήνες τιμωρίας.

Ωστόσο, θα απουσιάσει από τις αναμετρήσεις με Μπαρτσελόνα στο «Camp Nou» (15/3, 17:15) και τις δυο κομβικές στην «κούρσα» της παραμονής απέναντι σε Βαλένθια στο «Ramón Sánchez-Pizjuán» (21/3, 22:00) και εκτός έδρας με τη Ρεάλ Οβιέδο (5/4, 19:00).  

