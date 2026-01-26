Ταράζει τη Σκωτία η Πάφος FC με πρόταση... εκατομμυρίων για τον Ντανίλο

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ScottishSun, η Ρέιντζερς φέρεται να έχει δεχθεί πρόταση ύψους δύο εκατομμυρίων λιρών (περίπου 2,3 εκατ. ευρώ) από την κυπριακή ομάδα για την απόκτηση του Ντανίλο.

Ο 26χρονος Βραζιλιάνος επιθετικός δεν βρίσκεται στα βασικά πλάνα των «Gers» και όλα δείχνουν πως οδεύει προς αποχώρηση μέσα στη μεταγραφική περίοδο. Παρότι ενδιαφέρον για την περίπτωσή του υπάρχει και από την Ολλανδία, με την NEC Ναϊμέγκεν να παρακολουθεί τις εξελίξεις, το δημοσίευμα τονίζει πως η Πάφος έχει μπει δυναμικά στο παιχνίδι, εξετάζοντας σοβαρά την περίπτωσή του.

Ο Ντανίλο δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το 2028 και αποκτήθηκε από τη Ρέιντζερς το 2023 έναντι έξι εκατομμυρίων λιρών από τη Φέγενορντ. Ωστόσο, η παρουσία του στο «Άιμπροξ» συνοδεύτηκε από αρκετούς τραυματισμούς, κάτι που περιόρισε σημαντικά τη συμμετοχή του.