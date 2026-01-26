ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τρίτη καλύτερη επίδοση φορ στην ιστορία της ΑΕΚ ο Γιόβιτς

Δημοσιευτηκε:

Ο Λούκα Γιόβιτς πήρε… φόρα και μπήκε σε σύγκριση με τους κορυφαίους φορ που έχουν φορέσει τη φανέλα της ΑΕΚ.

Ο Λούκα Γιόβιτς έβαλε την υπογραφή του στις νίκες της ΑΕΚ επί του Παναθηναϊκού (4-0) και του Asteras AKTOR (0-1) και ταυτόχρονα μπήκε στην ίδια… συζήτηση με τους κορυφαίους σκόρερ στην ιστορία της ομάδας.

Με 12 γκολ στις πρώτες 17 συμμετοχές του με την «Ένωση» στο πρωτάθλημα, ο Σέρβος φορ έχει την τρίτη καλύτερη εκκίνηση σε παραγωγικότητα. Περισσότερα τέρματα από αυτόν είχαν πετύχει μόνο ο Χένρικ Νίλσεν τη σεζόν 1987/88 και ο Ίσμαελ Μπλάνκο τη σεζόν 2007/08, με τον Δανό να έχει 16 γκολ στις 17 πρώτες εμφανίσεις του στο πρωτάθλημα και τον Αργεντινό 13.

Ίδιο ξεκίνημα με τον Γιόβιτς, με 12 γκολ στους πρώτους 17 αγώνες τους στο πρωτάθλημα, είχαν οι Κώστας Παπαγεωργίου τη σεζόν 1963/64 και ο Ντανιέλ Μπατίστα το 1989/90.Από 11 γκολ στις πρώτες 17 εμφανίσεις τους στο πρωτάθλημα με την ΑΕΚ είχαν μεγάλοι γκολτζήδες που έχουν περάσει από την ομάδα, όπως ο Κώστας Νεστορίδης (1957/58), ο Βασίλης Δημητριάδης (1991/92), ο Ντέμης Νικολαΐδης (1996/97) και ο Εζέκιελ Πόνσε (2018/19).

Ενδεικτικά, ο Θωμάς Μαύρος είχε 10 το 1976/77, ο Μίμης Παπαϊωάννου 9 το 1962/63, όπως επίσης ο Βάλτερ Βάγκνερ το 1974/75, ο Χρήστος Κωστής το 1995/96 και ο Νίκος Λυμπερόπουλος το 2003/04.

sport-fm.gr 

