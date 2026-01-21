Ολυμπιακός – Μπάγερ Λεβερκούζεν 2-0: Φουλαριστός για «σεντονάτη» πρόκριση!

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Με τους Κοστίνια - Ταρέμι να... χτυπάνε στην αρχή και το φινάλε του πρώτου μέρους και τον Τζολάκη να... υψώνει κάστρο στην εστία, ο Ολυμπιακός νίκησε 2-0 τη Μπάγερ Λεβερκούζεν.

Ένας Ολυμπιακός που τα έδωσε όλα. Οι παίκτες του πάλεψαν σαν λιοντάρια, επικράτησαν με 2-0 της Λεβερκούζεν και οι Πειραιώτες μένουν έτσι ζωντανοί για την πρόκρισή τους στην επόμενη φάση του Champions League. Φανταστικός ο κόσμος των Ερυθρόλευκων για άλλη μία φορά με σούπερ κορεό και απίθανη ατμόσφαιρα.

 Πως ξεκίνησαν οι 2 ομάδες

Από την μία η διάταξη του γηπεδούχου Ολυμπιακού - που είχε Ελ Καμπί και Ποντένσε στον πάγκο και πλευρά με μπακ Κοστίνια και εξτρέμ τον Ροντινέι - είχε ως εξής: Τζολάκης στο τέρμα, άμυνα με Ορτέγα, Πιρόλα, Ρέτσο και Κοστίνια, κέντρο με Έσε και Μουζακίτη, δεκάρι ο Τσικίνιο, άκρα οι Ροντινέϊ και Ζέλσον και φορ ο Ταρέμι.

Από την άλλη ο σχηματισμός της Λεβερκούζεν σε 3-4-3 ήταν: Μπλάσβιτς ο γκολκίπερ, τριάδα στόπερ με Κουάνσα, Άντριχ και Μπαντέ. Στο κέντρο οι Βάθκεθ, Φερνάντεθ, Γκαρθία και Γκριμάλδο και η τριάδα μπροστά απαρτιζόταν από τους Μάσα, Κοφανέ και Πόκου.

Ο απόλυτος αιφνιδιασμός του Ολυμπιακού με το 1-0 του Κοστίνια, το 2-0 ο Ταρέμι!

Ο Ολυμπιακός πήρε κεφάλι στο σκορ μόλις στο 2ο λεπτό. Κόρνερ ο Ροντινέϊ και δυνατή και καρφωτή κεφαλιά ο Κοστίνια για το 1-0 εν μέσω... πανζουρλισμού! Η Λεβερκούζεν έψαξε αντίδραση και στο 10' ο Τζολάκης είχε τεράστια απόκρουση στο σουτ του Κουάνσα από κοντά.

Στο 15ο λεπτό οι Πειραιώτες αναπτύχθηκαν πολύ σωστά και στο τέλος της φάσης αυτής ο Μουζακίτης είχε ένα σουτ έξω. Ακολούθησε στο 16' πολύ σπουδαία ευκαιρία των Γερμανών με τον Τζολάκη να βγάζει το τετ α τετ του Βάθκεθ. Οι φιλοξενούμενοι απείλησαν και με τον Κοφανέ. Στο 37' ο Τζολάκης έβγαλε και το σουτ του Γκριμάλντο από καλή θέση.

Στο 38' έπειτα από την συνεργασία των Κοστίνια - Ροντινέϊ ο Ταρέμι έκανε ένα ψαλιδάκι άουτ. Στο 43' ο Βάθκεθ από πολύ κοντά έκανε προβολή άουτ. Στο 45+ ο Ροντινέϊ έγινε κάτοχος της μπάλας, έβγαλε φοβερά μπροστά στον Ταρέμι που δεν αστόχησε κάνοντας το 2-0, που ήταν και σκορ ημιχρόνου. Έτσι έκλεισε το πρώτο 45λεπτο.

 

Πίεση της Λεβερκούζεν αλλά οι Πειραιώτες άντεξαν

Στο 47' ο Τζολάκης απειλήθηκε και από τον Μάσα. Η μπάλα βγήκε εκτός με τον Χανιώτη γκολκίπερ να είναι ξανά ετοιμοπόλεμος. Στο 57ο λεπτό το φάουλ του Τσικίνιο πέρασε λίγο πάνω από τα δοκάρια.

Η Λεβερκούζεν στην συνέχεια πρέσαρε ξανά, ωστόσο οι παίκτες του Ολυμπιακού ήταν εκεί ακόμα και με ηρωϊκές άμυνες για να κρατήσουν. Στο 79' ο Τζολάκης έβγαλε με το σώμα του το τετ α τετ του Σικ και όλο το γήπεδο έφτασε στο να τον αποθεώνει φωνάζοντας το όνομά του. Τα τελευταία λεπτά του αγώνα δεν άλλαξαν κάτι ως προς το σκορ με τον Ολυμπιακό να παίρνει τεράστια νίκη με αντίπαλο την Λεβερκούζεν.

MVP: Εδώ ξεκάθαρα θα μπει και ο Τζολάκης με τις επεμβάσεις του. Ο Χανιώτης ενδεχομένως ήταν και ο κορυφαίος στο σύνολο του αγώνα.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα (73' Μπιανκόν), Ορτέγα, Μουζακίτης (73' Γκαρθία), Έσε, Ροντινέι, Τσικίνιο (82' λ.τρ. Σιπιόνι), Ζέλσον Μαρτίνς (77' Μπρούνο) και Ταρέμι (74' Ελ Καμπί).

ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ: Μπλάσβιτς, Κουάνσα, Άντριχ, Μπαντέ, Βάθκεθ (58' Τίλιμαν), Φερνάντεθ, Γκαρθία, Γκριμάλδο, Μάσα (70' Αρτούρ), Κοφανέ (70' Σικ) και Πόκου (82' Μοντ)

 

Gazzetta.gr

Διαβαστε ακομη