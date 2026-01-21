Ολοκληρώθηκε και επίσημα η εγγραφή του Ντέγκενεκ

Θετικά νέα για τον ΑΠΟΕΛ.

Έκλεισε οριστικά το θέμα του Μίλος Ντέγκενεκ για το συγκρότημα του Πάμπλο Γκαρσία. Το διεθνές πιστοποιητικό του 31χρονου αμυντικού έφτασε από την ομοσπονδία της Σερβίας και ο Αυστραλός έχει πλέον εγγραφεί κανονικά στα μητρώα της ΚΟΠ.

Ο Ντέγκενεκ τίθεται στη διάθεση του Ουρουγουανού και θα είναι διαθέσιμος για τον αγώνα της Παρασκευής (23/1) με την Ομόνοια Αραδίππου στο ΓΣΠ.