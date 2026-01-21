Δεν άλλαξε τίποτα στον Εθνικό ο Φερέιρα και είναι... υπό πίεση

Δέκα σερί ήττες στο πρωτάθλημα μετρά ο Εθνικός και οι τρεις έγιναν με τον Ρούι Φερέιρα στον πάγκο. ο οποίος μέτρησε ακόμη μία στο κύπελλο.

Ασφαλώς και δεν μπορούν να περάσουν απαρατήρητες. Όχι μόνο δεν έφερε την πολυπόθητη αλλαγή αλλά αντίθετα, έσπρωξε τον Εθνικό περισσότερο στον κίνδυνο και πλέον είναι και αυτός υπό πίεση. Συγκεκριμένα ηττήθηκε από την ΑΕΛ (0-1), αποκλείστηκε στο κύπελλο από την Ένωση (1-2), ενώ ηττήθηκε και από την Ανόρθωση (1-0) και από τον Άρη (0-3)

Μετά τη βαριά εντός έδρας ήττα από τον Άρη με 3-0, ο Φερέιρα δήλωσε πως το αποτέλεσμα αδικεί την ομάδα του. Και ήταν τοποθετήσεις που κρίνονται άστοχες αφού δεν μπορείς να χάνεις με 3-0 στην έδρα σου και να μιλάς για άδικο αποτέλεσμα.