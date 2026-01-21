Και επίσημα ο Κράινζ στον Ηρακλή - Το αντίο από την Ένωση

Η ανακοίνωση της Ένωσης: «Η Ε.Ν.Π. ανακοινώνει την πώληση του ποδοσφαιριστή Marco Krainz στον Ηρακλή Θεσσαλονίκης.

Ο Marco αγωνιζόταν στην ομάδα μας από την περσινή ποδοσφαιρική περίοδο, συνεισφέροντας στην παραμονή της ομάδας μας στην Α Κατηγορία.

Ευχαριστούμε τον Marco για την συνεισφορά του στην ομάδα μας, το ήθος και τον επαγγελματισμό που επέδειξε καθ’ όλη την παραμονή του στην ομάδα μας και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του».

Thank you Captain @marco_krainz 🙏🏻