ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αντιμετωπίζει καταγγελία για εμπορία ανθρώπων και αδήλωτη εργασία ο Λούκας Ερναντέζ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Αντιμετωπίζει καταγγελία για εμπορία ανθρώπων και αδήλωτη εργασία ο Λούκας Ερναντέζ

Ο Λούκας Ερναντέζ στο στόχαστρο καταγγελίας για «εμπορία ανθρώπων και αδήλωτη εργασία».

Αντιμέτωπος με μια βαρύτατη καταγγελία σε βάρος του βρίσκεται ο Λούκας Ερναντέζ. Ο Γάλλος αμυντικός της Παρί και η σύντροφός του, Βικτόρια Τράι, κατηγορούνται για «εμπορία ανθρώπων και αδήλωτη εργασία» από μια οικογένεια πέντε Κολομβιανών, οι οποίοι έχουν προχωρήσει σε σχετική καταγγελία στη γαλλική δικαιοσύνη.

Η δικηγόρος των εναγόντων, Λόλα Ντουμπουά, επιβεβαίωσε την υποβολή αυτής της καταγγελίας στο RMC Sport. Ο ποδοσφαιριστής και η σύζυγός του φέρονται να απασχολούσαν ένα ζευγάρι και τα τρία παιδιά τους μεταξύ Σεπτεμβρίου 2024 και Νοεμβρίου 2025 χωρίς νόμιμη σύμβαση εργασίας και κατά παράβαση της εργατικής νομοθεσίας. Σύμφωνα με το Paris Match, τα μέλη αυτής της κολομβιανής οικογένειας εργάζονταν ως φύλακες, φύλακες ασφαλείας, οικιακές βοηθοί, μάγειρες και νταντάδες.

«Έφτασα παράνομα στη Γαλλία. Τα έγγραφα δεν είχαν καν ετοιμαστεί ακόμα», δήλωσε η κόρη αυτής της κολομβιανής οικογένειας στο Paris-Match. «Είπε ότι μιλούσαν με τους δικηγόρους τους για να με βοηθήσουν, αλλά δεν συνέβη ποτέ τίποτα», πρόσθεσε.

«Δεν υπήρξε ποτέ σύμβαση από τότε που ξεκίνησαν τις εργασίες τους τον Σεπτέμβριο του 2024, επομένως εργάζονταν για πάνω από ένα χρόνο χωρίς συμβάσεις εργασίας. Υπήρξε μια προσπάθεια να διορθωθεί η κατάσταση με συμβάσεις εργασίας που στάλθηκαν στα γαλλικά, παρόλο που είναι όλες Κολομβιανές και δεν μιλούν λέξη γαλλικά, τον Οκτώβριο του 2025», δήλωσε η δικηγόρος των εναγόντων στο BFM.

O Ερναντέζ είναι 40 φορές διεθνής με την εθνική Γαλλίας, ενώ φέτος μετρά 17 συμμετοχές και 1 ασίστ με την Παρί σε όλες τις διοργανώσεις.

 

sportfm.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ομονοιάτης και με τη βούλα ο Οντουμπάντζο!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

LIVE στις 18:00 το Άρης - ΑΕΛ (Οι 11άδες)

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Ολοκληρώθηκε και επίσημα η εγγραφή του Ντέγκενεκ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Και επίσημα ο Κράινζ στον Ηρακλή - Το αντίο από την Ένωση

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Αντιμετωπίζει καταγγελία για εμπορία ανθρώπων και αδήλωτη εργασία ο Λούκας Ερναντέζ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι εντεκάδες των Ρατζκόφ και Μαρτίνς

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Η Μάντσεστερ Γ. συμφώνησε για τη δημιουργία τηλεοπτικής σειράς τύπου «The Crown»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η ζημιά επιβεβαιώθηκε για Γκρίλις και είναι ακόμα χειρότερη…

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Ανόρθωση καταγγέλλει τον Θεουλή για 11 φάσεις

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Τους «αναγέννησε» ο Λοσάδα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Οι... ακούραστοι της Ομόνοιας

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Αναβαθμίζεται ο ρόλος του VAR, ενόψει Μουντιάλ: Δύο μεγάλες αλλαγές, σε κίτρινες και κόρνερ – «Αντιδρά» η UEFA!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χωρίς Μιλουτίνοβ στην Κωνσταντινούπολη ο Ολυμπιακός

EUROLEAGUE

|

Category image

Εκτός και απέναντι στη Μακάμπι στο Τελ Αβίβ ο Κέντρικ Ναν

EUROLEAGUE

|

Category image

Και ο Ζβέρεφ πέρασε στον 3ο γύρο του Australian Open

Τένις

|

Category image

Διαβαστε ακομη