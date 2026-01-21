Αντιμετωπίζει καταγγελία για εμπορία ανθρώπων και αδήλωτη εργασία ο Λούκας Ερναντέζ

Αντιμέτωπος με μια βαρύτατη καταγγελία σε βάρος του βρίσκεται ο Λούκας Ερναντέζ. Ο Γάλλος αμυντικός της Παρί και η σύντροφός του, Βικτόρια Τράι, κατηγορούνται για «εμπορία ανθρώπων και αδήλωτη εργασία» από μια οικογένεια πέντε Κολομβιανών, οι οποίοι έχουν προχωρήσει σε σχετική καταγγελία στη γαλλική δικαιοσύνη.

Η δικηγόρος των εναγόντων, Λόλα Ντουμπουά, επιβεβαίωσε την υποβολή αυτής της καταγγελίας στο RMC Sport. Ο ποδοσφαιριστής και η σύζυγός του φέρονται να απασχολούσαν ένα ζευγάρι και τα τρία παιδιά τους μεταξύ Σεπτεμβρίου 2024 και Νοεμβρίου 2025 χωρίς νόμιμη σύμβαση εργασίας και κατά παράβαση της εργατικής νομοθεσίας. Σύμφωνα με το Paris Match, τα μέλη αυτής της κολομβιανής οικογένειας εργάζονταν ως φύλακες, φύλακες ασφαλείας, οικιακές βοηθοί, μάγειρες και νταντάδες.

«Έφτασα παράνομα στη Γαλλία. Τα έγγραφα δεν είχαν καν ετοιμαστεί ακόμα», δήλωσε η κόρη αυτής της κολομβιανής οικογένειας στο Paris-Match. «Είπε ότι μιλούσαν με τους δικηγόρους τους για να με βοηθήσουν, αλλά δεν συνέβη ποτέ τίποτα», πρόσθεσε.

«Δεν υπήρξε ποτέ σύμβαση από τότε που ξεκίνησαν τις εργασίες τους τον Σεπτέμβριο του 2024, επομένως εργάζονταν για πάνω από ένα χρόνο χωρίς συμβάσεις εργασίας. Υπήρξε μια προσπάθεια να διορθωθεί η κατάσταση με συμβάσεις εργασίας που στάλθηκαν στα γαλλικά, παρόλο που είναι όλες Κολομβιανές και δεν μιλούν λέξη γαλλικά, τον Οκτώβριο του 2025», δήλωσε η δικηγόρος των εναγόντων στο BFM.

O Ερναντέζ είναι 40 φορές διεθνής με την εθνική Γαλλίας, ενώ φέτος μετρά 17 συμμετοχές και 1 ασίστ με την Παρί σε όλες τις διοργανώσεις.

