Τρομερή κίνηση των παικτών της Σίτι, με τα χρήματα του κόσμου που ταξίδεψε στη Νορβηγία!

«Εφιαλτική» ήταν η 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League για τη Μάντσεστερ Σίτι! Η ήττα από την Μπόντο/Γκλιμτ (20/01, 3-1) ήταν ένα «γερό χτύπημα», που μπορεί να της... κοστίσει και την 8άδα.

Οι «πολίτες» δεν βρέθηκαν μόνη τους στην «παγωμένη» Νορβηγία, καθώς είχαν και την υποστήριξη των φίλων τους.

Ωστόσο, δεν μπόρεσαν να χαρούν και είδαν την ομάδα τους να φεύγει με... άδεια χέρια από τη Σκανδιναβία. Λίγες ώρες αργότερα, οι αρχηγοί της ομάδας του Πεπ Γκουαρδιόλα αποφάσισαν να κάνουν μία δήλωση, για να ανακοινώσουν κάτι πολύ σημαντικό.

Συγκεκριμένα, τόνισαν πως θα «αποζημιωθούν» οι 374 κάτοχοι εισιτηρίων, που ήταν στο γήπεδο της Μπόντο/Γκλιμτ, για την κακή εμφάνιση της ομάδας τους!

Το συνολικό ποσό που θα «δοθεί» θα είναι περίπου στις 9.000 λίρες, με τους παίκτες της Μάντσεστερ Σίτι να αποφασίσουν να ζητήσουν «συγγνώμη» με τον τρόπο τους.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση των αρχηγών της Μάντσεστερ Σίτι:

«Οι οπαδοί μας σημαίνουν τα πάντα για εμάς. Γνωρίζουμε τη θυσία που κάνουν οι οπαδοί μας όταν ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο για να μας υποστηρίξουν εντός και εκτός έδρας και δεν θα το θεωρήσουμε ποτέ δεδομένο. Είναι οι καλύτεροι οπαδοί στον κόσμο. Αναγνωρίζουμε επίσης ότι ήταν ένα μεγάλο ταξίδι για τους οπαδούς που μας υποστήριξαν στο παγωμένο κρύο σε μια δύσκολη βραδιά για εμάς στο γήπεδο. Η κάλυψη του κόστους αυτών των εισιτηρίων για τους οπαδούς που ταξίδεψαν στο Μπόντο είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε».

England365.gr