Σακίλ: «Ο Αντετοκούνμπο καλύτερος από μένα στο prime μου»

Ο Σακίλ Ο' Νιλ έκανε ένα σπουδαίο κομπλιμέντο στον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Πολλές φορές έχει εκφράσει ο Σακίλ Ο' Νιλ τον θαυμασμό του στο πρόσωπο του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο Hall of Famer σέντερ θεωρεί πως ο τρόπος που αγωνίζεται και κυριαρχεί ο Greek Freak είναι ό,τι πλησιέστερο στον... εαυτό του από τα χρόνια που μεσουρανούσε στο ΝΒΑ. Αυτή τη φορά, ωστόσο, ο «Σακ το πήγε ένα βήμα παρακάτω.

Μιλώντας στο podcast του (The Big Podcast with Shaq) κλήθηκε να απαντήσει στο ερώτημα αν ο ίδιος στο prime του ή ο Γιάννης είναι καλύτερος. Και η απάντησή του ήταν άκρως κολακευτική για τον 31χρονο άσο του Μιλγουόκι.

 «Είμαστε διαφορετικοί παίκτες, αλλά θα έλεγα ο Γιάννης. Το παιχνίδι έχει εξελιχθεί από την εποχή που έπαιζα εγώ και αυτό είναι που όλοι θέλουμε, την εξέλιξη. Αν παίζεις μπάσκετ, πρέπει να κλέβεις όλα τα στοιχεία από τον αγαπημένο σου παίκτη», τόνισε ο «Σακ», με ένα συμπαρουσιαστή του πάντως να διαφωνεί μαζί του.

 

Διαβαστε ακομη