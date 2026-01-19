ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ιστορικό ρεκόρ Γιόβιτς σε ντέρμπι, άγγιξε το απόλυτο του Ντέμη

Ο Λούκα Γιόβιτς με επτά γκολ σε δύο ματς με τον Παναθηναϊκό έγραψε ιστορία στα ντέρμπι.

Ο Λούκα Γιόβιτς έβαλε φαρδιά-πλατιά την υπογραφή του στο ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό (4-0) σημειώνοντας καρέ τερμάτων. Πρόκειται για ιστορική επίδοση από πολλές απόψεις για τον Σέρβο φορ.

 Καρέ τερμάτων σε ένα ντέρμπι μεταξύ των ομάδων του τέως ΠΟΚ δεν είχε σημειωθεί ποτέ στο παρελθόν από έναν ποδοσφαιριστή από την καθιέρωση της Α’ Εθνικής, τη σεζόν 1959/60. Αν συμπεριλάβουμε στα ντέρμπι και τα ματς με τον ΠΑΟΚ, είχαν σημειωθεί δύο φορές από τέσσερα γκολ από έναν ποδοσφαιριστή: τον Γιώργο Σιδέρη στο Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 6-0 στις 27/5/1962 και τον Δημήτρη Σαραβάκο στο Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ 5-1 στις 31/5/1992.

Ο Γιόβιτς μαζί και με το χατ-τρικ στο παιχνίδι του πρώτου γύρου στη Λεωφόρο (2-3) έγινε ο πρώτος παίκτης που σημειώνει τόσα γκολ και στα δύο ντέρμπι της σεζόν. Στο ζευγάρι ΑΕΚ-Παναθηναϊκός το ρεκόρ μέχρι χθες ανήκε στον Αντώνη Αντωνιάδη, που είχε σημειώσει τη σεζόν 1972/73 τέσσερα γκολ στα δύο ματς των «πράσινων» με την «Ένωση», χατ-τρικ στο 3-1 της Λεωφόρου και άλλο ένα τέρμα στο 0-2 της Νέας Φιλαδέλφειας.

Από πλευράς ΑΕΚ, κανένας παίκτης της δεν είχε πετύχει ποτέ πάνω από τρία γκολ στα δύο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό σε μια σεζόν. Από τρία είχαν ο Κώστας Νικολαΐδης το 1971/72 (δύο εντός έδρας και ένα εκτός) και ο Θωμάς Μαύρος το 1982/83 (με χατ-τρικ στο 4-1 εντός έδρας).

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Γιόβιτς άγγιξε και το απόλυτο ρεκόρ γκολ απέναντι σε έναν αντίπαλο σε μια σεζόν. Αυτό διατήρησε για… ένα τέρμα ο Ντέμης Νικολαΐδης, καθώς τη σεζόν 1996/97 είχε βάλει συνολικά οκτώ γκολ κατά της Καλαμάτας: πέντε στο 6-1 της Νέας Φιλαδέλφειας και χατ-τρικ στο 0-3 εκτός έδρας.

Πηγή: sport-fm.gr

