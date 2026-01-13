Ο Άρης ανακοίνωσε την επιστροφή του Μάρκο Κέρκεζ!

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μία ακόμη μεταγραφή επισημοποίησε ο Άρης, ο οποίος ανακοίνωσε την επιστροφή του Μάρκο Κέρκεζ.

Λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση της απόκτησης του Μάρτιν Χόνγκλα, η ΠΑΕ Άρης γνωστοποίησε την επιστροφή του Μάρκο Κέρκεζ στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Ο 24χρονος Ούγγρος αμυντικός, με καταγωγή από τη Σερβία, υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τους «κιτρινόμαυρους» έως το καλοκαίρι του 2027 και θα αγωνίζεται με τη φανέλα που φέρει το νούμερο 88.

Ο Κέρκεζ γεννήθηκε στις 26 Ιουνίου 2000 στη Βρμπας και έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στις αυστριακές Κολούμπια και Γκάμπλιτζ. Στη συνέχεια αγωνίστηκε στις ακαδημίες της Γκιόρ ΕΤΟ και της Ραντ, ενώ φόρεσε επίσης τις φανέλες των Κάμπελ Νόβι Σαντ και Στάνισιτς. Το καλοκαίρι του 2023 αποκτήθηκε από τη Βοϊβοντίνα, η οποία τον παραχώρησε δανεικό στη Μλάντοστ.

Ακολούθησαν οι Σπαρτάκ Σουμπότιτσα και Παρτίζαν, πριν μετακομίσει για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη και τον Άρη τη σεζόν 2024-25. Το πρώτο μισό της φετινής αγωνιστικής περιόδου αγωνίστηκε στο ολλανδικό πρωτάθλημα με τη Φορτούνα Σιτάρντ, για να επιστρέψει πλέον εκ νέου στους «κιτρινόμαυρους».

Στις πρώτες του δηλώσεις στην επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ Άρης, ο Μάρκο Κέρκεζ ανέφερε: «Είμαι χαρούμενος που επιστρέφω. Την πρώτη φορά ήμουν λίγο άτυχος εξαιτίας του τραυματισμού μου, αλλά αυτή την φορά έχω επανέλθει υγιής και είμαι έτοιμος να προσφέρω τα πάντα σε αυτήν την ομάδα. Γνωρίζω πόσο μεγάλος Σύλλογος είναι ο Άρης και πόσο εκπληκτικούς οπαδούς έχει. Ανυπομονώ να σας δω όλους στο γήπεδο και να ζήσουμε την ατμόσφαιρα».

 

