H Ρεν μπήκε δυνατά για τον Σιμάνσκι και βάζει δύσκολα στον Ολυμπιακό

Όσο κυλούν οι ημέρες της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου, η υπόθεση του Σεμπαστιάν Σιμάνσκι αρχίζει να «ζεσταίνεται».

Σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες από το εξωτερικό, ο γαλλικός σύλλογος έχει καταθέσει πρόταση που φτάνει στα 11–13 εκατ. ευρώ (μαζί με μπόνους για τον παίκτη) με την πλευρά του Σιμάνσκι να έχει καταλήξει σε συμφωνία με τη Ρεν για συμβόλαιο έως το 2030.

Η κίνηση αυτή δεν θεωρείται τυχαία, καθώς στο γαλλικό κλαμπ αναζητούν έναν παίκτη που θα μπορεί να λειτουργήσει τόσο ως «δεκάρι» όσο και στα άκρα με το προφίλ του εν λόγω ποδοσφαιριστή να ταιριάζει απόλυτα στο αγωνιστικό τους πλάνο.

Το έντονο ενδιαφέρον της Ρεν έχει προκύψει σε μια περίοδο που στη Φενέρμπαχτσε εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο πώλησης του παίκτη, εφόσον προκύψει πρόταση κοντά στα οικονομικά τους θέλω.

Ο Σιμάνσκι δεν θεωρείται πλέον απολύτως «απαραίτητος» στο ρόστερ και η τουρκική ομάδα βλέπει στη γαλλική Ligue 1 μια αγορά που μπορεί να δώσει τα χρήματα που ζητά.

Την ίδια ώρα το όνομα του Σιμάνσκι «συνδέεται» (μέσω τουρκικών δημοσιευμάτων) και με τον Ολυμπιακό, στο πλαίσιο της αναζήτησης μεσοεπιθετικού που θα μπορεί να δώσει ποιότητα, δημιουργία και ευελιξία στη γραμμή πίσω από τον φορ.

SDNA