Με Ροντινέι, Ποντένσε η αποστολή του Ολυμπιακού για ΠΑΟΚ

Γνωστή έγινε η αποστολή του Ολυμπιακού για τον εντός έδρας προημιτελικό με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ.

Ευχάριστα μαντάτα προέκυψαν από την γνωστοποίηση της αποστολής του Ολυμπιακού.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ συμπεριέλαβε στους εκλεκτούς για τον νοκ-άουτ εντός έδρας προημιτελικό με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ τόσο τον Ροντινέι, όσο και τον Ποντένσε που ξεπέρασαν τα προβλήματά τους. Βέβαια, θα φανεί αν μπορούν αμφότεροι να βρεθούν στο αρχικό σχήμα ή αν θα έρθουν από τον πάγκο.

Μέσα είναι και ο Βέζο αλλά και ο Λιατσικούρας, ενώ εκτός παραμένουν οι Πασχαλάκης, Πιρόλα με προβλήματα και οι Ελ Κααμπί, Μπρούνο που είναι στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής.

Αναλυτικά η αποστολή: Μπότης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Μάνσα, Ρέτσος, Νασιμέντος, Μάρτινς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Λιατσικούρας, Μουζακίτης, Γιαζίτσι, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι.

Πηγή: sport-fm.gr

 

 

Ελλαδα

