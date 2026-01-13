«Καταρχήν συμφωνία Παναθηναϊκού και Γοδόι Κρους για Αντίνο»

Από διαφορετικές πηγές προκύπτει πλέον η πληροφορία ότι ο Σαντίνο Αντίνο προβάρει τα «πράσινα» του Παναθηναϊκού. Νωρίτερα, υπήρξε ρεπορτάζ του Χερμάν Γκαρσία Γκρόβα, ο οποίος τόνιζε ότι είναι κοντά στο να ολοκληρωθεί η μεταγραφή με ένα ποσό κοντά στα 10.2 εκατ. ευρώ για το 75% του παίκτη.

Πλέον, υπάρχει και το ρεπορτάζ του Σεμπάστιαν Σρουρ, ο οποίος επίσης παρακολουθεί στενά τα θέματα της Γοδόι Κρους. Σύμφωνα, λοιπόν, με τη δική του πληροφόρηση, υπάρχει καταρχήν συμφωνία ανάμεσα στους δύο συλλόγους για τον 20χρονο εξτρέμ. Μάλιστα, το ποσό για το οποίο έδωσαν τα χέρια η ομάδα της Αργεντινής και το «τριφύλλι» είναι αυτό που ανέφερε νωρίτερα ο Χερμάν Γκαρσία Γκρόβα.

sport-fm.gr