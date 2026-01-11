ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Μεγάλη μάχη γιγάντων για τον Μουζακίτη – Το ποσό που ζητά ο Ολυμπιακός»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

«Μεγάλη μάχη γιγάντων για τον Μουζακίτη – Το ποσό που ζητά ο Ολυμπιακός»

Ο Εκρέμ Κονούρ καταγράφει τις ομάδες που ενδιαφέρονται για τον Χρήστο Μουζακίτη, τις απαιτήσεις του Ολυμπιακού και την επιθυμία του παίκτη.

Ο Χρήστος Μουζακίτης αποτελεί ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα στο μεταγραφικό παζάρι, καθώς αρκετές μεγάλες ομάδες παρακολουθούν την περίπτωσή του. Ο Εκρέμ Κονούρ κάνει λόγο σε ανάρτησή του για μεγάλη μάχη για τον 18χρονο μέσο του Ολυμπιακού, γράφοντας πως οι ομάδες που ενδιαφέρονται για την απόκτησή του είναι οι Μπενφίκα, Πόρτο, Μίλαν, Μάντσεστερ Γιουάνάιτεντ, Άρσεναλ και Ρεάλ Μαδρίτης.

Οι «ερυθρόλευκοι» κοστολογούν τον νεαρό άσο στα 40 εκατ. ευρώ, γι’ αυτό και απέρριψαν την πρόταση της Πόρτο, ύψους 30 εκατ. ευρώ, όπως και το ενδεχόμενο να παραχωρηθεί δανεικός. 

Ο Τούρκος δημοσιογράφος σημειώνει ακόμα πως ο Μουζακίτης θέλει να φύγει τον Ιανουάριο.

sdna.gr 

 

 

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Με το... καλημέρα βασικός ο Τόσιτς - Οι επιλογές Κετσπάγια

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Μπαλοτέλι: Μεταγραφή Νο14, πάει Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Kαταιγιστικός o Ολυμπιακός στο ντεμπούτο του Ταϊρίκ Τζόουνς με... αφηνιασμένο Πίτερς

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Η Σαμπαλένκα «βασίλισσα» στο Μπρισμπέιν, έφτασε τους 22 τίτλους στην καριέρα της

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Σεζόν… ανακατατάξεων στους πάγκους!

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Έγινε το αναμενόμενο με την Εθνική Χάντμπολ - Αναβολή και ευχαριστίες

Χαντμπολ

|

Category image

Ρεάλ: Φοβερό deal για διαφήμιση στη φανέλα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χάος μετά το Αλγερία-Νιγηρία: Κυνήγησαν τον διαιτητή μέχρι τα αποδυτήρια

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μεγάλες οι ευθύνες των οργανωμένων…

Απόψεις

|

Category image

Με Ποντένσε και Ροντινέι στη μάχη με ΠΑΟΚ ο Ολυμπιακός, βλέμματα και στην αγορά

Ελλάδα

|

Category image

«Μεγάλη μάχη γιγάντων για τον Μουζακίτη – Το ποσό που ζητά ο Ολυμπιακός»

Ελλάδα

|

Category image

Λεβαντόφσκι: «Δεν αποσύρομαι ακόμη!»-Tα λόγια αγάπης για τη σύζυγό του

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Μοναστηρλής, ο Παρασκευάς και το θέμα εμπιστοσύνης

Απόψεις

|

Category image

Οι προσδοκίες του Νταμάτο

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ο πιο απλός τρόπος... αποσυμπίεσης στην Ανόρθωση

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη