«Μεγάλη μάχη γιγάντων για τον Μουζακίτη – Το ποσό που ζητά ο Ολυμπιακός»

Ο Χρήστος Μουζακίτης αποτελεί ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα στο μεταγραφικό παζάρι, καθώς αρκετές μεγάλες ομάδες παρακολουθούν την περίπτωσή του. Ο Εκρέμ Κονούρ κάνει λόγο σε ανάρτησή του για μεγάλη μάχη για τον 18χρονο μέσο του Ολυμπιακού, γράφοντας πως οι ομάδες που ενδιαφέρονται για την απόκτησή του είναι οι Μπενφίκα, Πόρτο, Μίλαν, Μάντσεστερ Γιουάνάιτεντ, Άρσεναλ και Ρεάλ Μαδρίτης.

Οι «ερυθρόλευκοι» κοστολογούν τον νεαρό άσο στα 40 εκατ. ευρώ, γι’ αυτό και απέρριψαν την πρόταση της Πόρτο, ύψους 30 εκατ. ευρώ, όπως και το ενδεχόμενο να παραχωρηθεί δανεικός.

Ο Τούρκος δημοσιογράφος σημειώνει ακόμα πως ο Μουζακίτης θέλει να φύγει τον Ιανουάριο.

sdna.gr