Τα τυπικά για Βάργκα στην ΑΕΚ

Τις τελευταίες κινήσεις για να κάνει δικό του τον Μπαρναμπάς Βάργκα θα πραγματοποιήσει σήμερα η ΑΕΚ.

Τελειώνει του Μπαρναμπάς Βάργκα η ΑΕΚ. Τις λεπτομέρειες για να ολοκληρώσει και τυπικά τη μεταγραφή του Ούγγρου επιθετικού θα διευθετήσουν σήμερα οι «κιτρινόμαυροι», που έχουν έρθει σε συμφωνία με τη Φερεντσβάρος.

Το συμβόλαιο του 31χρονου επιθετικού με την «Ένωση» αναμένεται να είναι διάρκειας 3,5 ετών και ο Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος ασφαλώς έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στη μεταγραφή, περιμένει προσεχώς τον παίκτη να ενσωματωθεί στις προπονήσεις.

Ενδεικτικό, δε, της ποιότητας του παίκτη που κάνει δικό της η Ένωση είναι πως ο Βάργκα στο πρώτο μισό σημείωσε 20 γκολ και πέντε ασίστ σε 29 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις! Μάλιστα, τα μισά εξ αυτών τα πέτυχε στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις: έξι γκολ σε ισάριθμες αναμετρήσεις στα προκριματικά του Champions League και τέσσερα σε έξι ματς στη League Phase του Europa League. Παράλληλα, με τη φανέλα της εθνικής Ουγγαρίας μετράει 13 γκολ σε 28 συμμετοχές.

Η ΑΕΚ, με αυτό τον τρόπο, πάει σε άλλα... επίπεδα την ποιότητά της στη θέση του φορ, έχοντας τον Γιόβιτς των 11 γκολ έως τώρα στη σεζόν, τον Ζίνι που επιστρέφει από τον τραυματισμό του και τον Βάργκα, του οποίου τα νούμερα αποδεικνύουν πως είναι ένας επιθετικός... killer! Όσον αφορά τον Φραντζί Πιερό, εύκολα γίνεται αντιληπτό, πως πλέον θα είναι τέταρτη επιλογή και δεν αποκλείεται να παραχωρηθεί δανεικός.

 

sportfm.gr

