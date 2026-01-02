ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Ο Μήτογλου υπογράφει στη Σαμπντόρια»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

«Ο Μήτογλου υπογράφει στη Σαμπντόρια»

Στην Ιταλία θεωρούν δεδομένη την μετακίνηση του Γεράσιμου Μήτογλου στη Σαμπντόρια και αναφέρουν πως σύντομα θα οριστικοποιηθεί η συμφωνία.

Λεπτομέρειες απομένουν για την μετακίνηση του Σίμου Μήτογλου στην Σαμπντόρια σύμφωνα με νέο ιταλικό δημοσίευμα.

Αρχικά, η έκδοση της La Repubblica είχε υποστηρίξει ότι ο Έλληνας στόπερ είχε συμφωνήσει σε όλα με την ιταλική ομάδα κι από την 3η Ιανουαρίου θα φορέσει τη φανέλα της. 

Για να ακολουθήσει ο λογαριασμός στο Χ «Sampdorianos» να υποστηρίξει την Πέμπτη (1/1) πως απομένουν λεπτομέρειες ανάμεσα στον ποδοσφαιριστή και τον ιταλικό σύλλογο για να τελειώσει η μεταγραφή.

Ο Μήτογλου αναμένεται να λύσει άμεσα τη συνεργασία του με την ΑΕΚ και θα μετακομίσει στην Ιταλία ως ελεύθερος.

Από την αρχή της σεζόν, βρίσκεται εκτός πλάνων του Μάρκο Νίκολιτς. Δεν αγωνίζεται, ούτε προπονείται με την ομάδα και πρόσφατα προέβη σε προσφυγή για να λυθεί το συμβόλαιο του, αφού έκανε λόγο για μείωση της προσωπικότητας του.

Παράλληλα, προσφυγή είχε καταθέσει και η ΑΕΚ, ζητώντας τη λύση του συμβολαίου με υπέρ της όρους.

Όμως, μετά από αυτό το διάστημα αναμονής της εκδίκασης, οι δυο πλευρές βρίσκονται πλέον σε μονοπάτι συνεννόησης, ώστε να υπάρξει συμβιβασμός, κάτι που είχε αναφερθεί τις τελευταίες εβδομάδες.

 

Athletiko.gr

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ομόνοια Αρ. – ΕΝΥ: Παιχνίδι έξι βαθμών με φόντο την παραμονή το πρώτο του 26

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Με ευρωπαϊκό ντέρμπι «αιωνίων» «πέφτει η αυλαία» του 1ου γύρου

EUROLEAGUE

|

Category image

Στο στόχαστρο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ο Ματετά

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Απόλλωνας προσαρμόζεται στη φιλοσοφία Λοσάδα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Formula 1: Το grid και οι 22 οδηγοί της σεζόν 2026!

AUTO MOTO

|

Category image

«Ο Μήτογλου υπογράφει στη Σαμπντόρια»

Ελλάδα

|

Category image

To τηλεοπτικό μενού της ημέρας (2/1)

TV

|

Category image

Πρωτοχρονιάτικο δώρο στην Άρσεναλ, έμεινε στο μηδέν με Σάντερλαντ η Σίτι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αποχωρεί από τη Ζυρίχη ο Στίβεν Τσούμπερ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ανακοίνωσε Άλισον η Άστον Βίλα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ξανά στη δράση, το πρόγραμμα της 16ης αγωνιστικής

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Μπήκε με... γκέλα στο 2026 η Λίβερπουλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αλλιώς ξεκίνησε, αλλιώς τελείωσε

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Μείωση επιλογών, αύξηση προστίμων

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Υποψήφιος επενδυτής της Σεβίλλης ο Σέρχιο Ράμος

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη