«Ο Μήτογλου υπογράφει στη Σαμπντόρια»

Λεπτομέρειες απομένουν για την μετακίνηση του Σίμου Μήτογλου στην Σαμπντόρια σύμφωνα με νέο ιταλικό δημοσίευμα.

Αρχικά, η έκδοση της La Repubblica είχε υποστηρίξει ότι ο Έλληνας στόπερ είχε συμφωνήσει σε όλα με την ιταλική ομάδα κι από την 3η Ιανουαρίου θα φορέσει τη φανέλα της.

Για να ακολουθήσει ο λογαριασμός στο Χ «Sampdorianos» να υποστηρίξει την Πέμπτη (1/1) πως απομένουν λεπτομέρειες ανάμεσα στον ποδοσφαιριστή και τον ιταλικό σύλλογο για να τελειώσει η μεταγραφή.

Ο Μήτογλου αναμένεται να λύσει άμεσα τη συνεργασία του με την ΑΕΚ και θα μετακομίσει στην Ιταλία ως ελεύθερος.

Από την αρχή της σεζόν, βρίσκεται εκτός πλάνων του Μάρκο Νίκολιτς. Δεν αγωνίζεται, ούτε προπονείται με την ομάδα και πρόσφατα προέβη σε προσφυγή για να λυθεί το συμβόλαιο του, αφού έκανε λόγο για μείωση της προσωπικότητας του.

Παράλληλα, προσφυγή είχε καταθέσει και η ΑΕΚ, ζητώντας τη λύση του συμβολαίου με υπέρ της όρους.

Όμως, μετά από αυτό το διάστημα αναμονής της εκδίκασης, οι δυο πλευρές βρίσκονται πλέον σε μονοπάτι συνεννόησης, ώστε να υπάρξει συμβιβασμός, κάτι που είχε αναφερθεί τις τελευταίες εβδομάδες.

Athletiko.gr