ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Συμφώνησε με Σάντος για νέο μονοετές συμβόλαιο ο Νεϊμάρ!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Συμφώνησε με Σάντος για νέο μονοετές συμβόλαιο ο Νεϊμάρ!

Ρεπορτάζ στην Βραζιλία αναφέρουν ότι ο Νεϊμάρ Τζούνιορ τα βρήκε με την διοίκηση της Σάντος και οι δύο πλευρές θα υπογράψουν νέο συμβόλαιο με ισχύ έως τον Δεκέμβρη του 2026

Δώρο ένα… νέο συμβόλαιο έφερε το 2026 στον Νεϊμάρ Τζούνιορ!

Όπως αναφέρουν πολλά ρεπορτάζ από την Βραζιλία, η διοίκηση της Σάντος ήρθε σε συμφωνία με τον 33χρονο σούπερ σταρ για επέκταση της συνεργασίας των δύο πλευρών μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2026.

Έτσι, ο Νεϊμάρ θα συνεχίσει στην ομάδα της καρδιάς του, την οποία άλλωστε και βοήθησε τα μέγιστα προκειμένου αυτή να διατηρηθεί στην πρώτη κατηγορία του ποδοσφαίρου της χώρας, με απώτερο στόχο το Παγκόσμιο Κύπελλο του ίδιου έτους.

Θυμίζουμε ότι ο Βραζιλιάνος επιθετικός αγωνίστηκε τραυματίας, αψηφώντας μάλιστα και τις σχετικές οδηγίες των γιατρών, στα τελευταία παιχνίδια της Σάντος με αποτέλεσμα να υποβληθεί σε χειρουργείο στο γόνατο.

Από τον περασμένο Φεβρουάριο, όταν και επέστρεψε στην πατρίδα του για λογαριασμό του συλλόγου του Σάο Πάολο, ο Νεϊμάρ έκανε 28 εμφανίσεις, πετυχαίνοντας 11 τέρματα και δίνοντας τέσσερις ασίστ.

 

sportfm.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Πρωτοχρονιάτικο δώρο στην Άρσεναλ, έμεινε στο μηδέν με Σάντερλαντ η Σίτι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αποχωρεί από τη Ζυρίχη ο Στίβεν Τσούμπερ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ανακοίνωσε Άλισον η Άστον Βίλα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ξανά στη δράση, το πρόγραμμα της 16ης αγωνιστικής

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Μπήκε με... γκέλα στο 2026 η Λίβερπουλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αλλιώς ξεκίνησε, αλλιώς τελείωσε

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Μείωση επιλογών, αύξηση προστίμων

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Υποψήφιος επενδυτής της Σεβίλλης ο Σέρχιο Ράμος

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σάβο και Παρούτης ήταν προτεραιότητες

ΑΕΛ

|

Category image

Δανεικός από τον Ολυμπιακό στη Ναντ ο Καμπελά

Ελλάδα

|

Category image

Πολλά ντέρμπι στο «Αλφαμέγα»

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

«O Γιαζίτσι σκέφτεται να αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό»

Ελλάδα

|

Category image

Κρέμασε τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια σε ηλικία 38 ετών ο Ζάχαβι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Να πάει στον... αγύριστο

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Η Κρίσταλ Πάλας παίρνει τον Τζόνσον από την Τότεναμ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη