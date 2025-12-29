Μια ανάσα από τον Παναιτωλικό ο Σατσιάς!

Κοντά στη μετακίνησή του στον Παναιτωλικό βρίσκεται ο Σατσιάς, με τις εξελίξεις να «τρέχουν» τις τελευταίες ώρες.

Η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου έχει μπει σε διαπραγματεύσεις με το ΑΠΟΕΛ, με στόχο να ολοκληρωθεί σύντομα το deal.

Ο Ελλαδίτης τεχνικός γνωρίζει καλά την περίπτωση του ποδοσφαιριστή και φαίνεται πως τον υπολογίζει σοβαρά για την ενίσχυση του ρόστερ του Παναιτωλικού, με τις συζητήσεις να κινούνται σε θετικό κλίμα.