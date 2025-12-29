ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μια ανάσα από τον Παναιτωλικό ο Σατσιάς!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Μια ανάσα από τον Παναιτωλικό ο Σατσιάς!

Όπως όλα δείχνουν ο 23χρονος θα συνεχίσει στα «γαλαζοκίτρινα» όμως θα αλλάξει χώρα.

Κοντά στη μετακίνησή του στον Παναιτωλικό βρίσκεται ο Σατσιάς, με τις εξελίξεις να «τρέχουν» τις τελευταίες ώρες.

Η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου έχει μπει σε διαπραγματεύσεις με το ΑΠΟΕΛ, με στόχο να ολοκληρωθεί σύντομα το deal.

Ο Ελλαδίτης τεχνικός γνωρίζει καλά την περίπτωση του ποδοσφαιριστή και φαίνεται πως τον υπολογίζει σοβαρά για την ενίσχυση του ρόστερ του Παναιτωλικού, με τις συζητήσεις να κινούνται σε θετικό κλίμα.

Κατηγορίες

ΑΠΟΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Φορτσάρει η Σίτι για να κάνει τον Σεμένιο δώρο... Πρωτοχρονιάς στον Πεπ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ματθαίου: «Μας ενδιαφέρουν οι καλοί Κύπριοι – Δεν υπάρχει πρόταση για Καρσέδο»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Το πρόγραμμα του 2026 για τις Εθνικές μας ομάδες

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Φτιάχνει βαλίτσες για Αναντολού Εφές ο Σέιμπεν Λι

EUROLEAGUE

|

Category image

Μια ανάσα από τον Παναιτωλικό ο Σατσιάς!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ανακοίνωση από τον ΑΠΟΕΛ και διάψευση για Μίρ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Ο Ολυμπιακός κοιτάζει την περίπτωση του Κέβιν Ροντρίγκες»

Ελλάδα

|

Category image

Ο Αντι Κάρολ παραβίασε περιοριστικά μέτρα και κινδυνεύει με ποινή φυλάκισης έως και πέντε έτη

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Ο Παναθηναϊκός δέχθηκε την πρόταση της Γκρέμιο - Ανακοινώνεται ο Τετέ»

Ελλάδα

|

Category image

Η Ρεάλ Μαδρίτης μπαίνει στο κόλπο για Σλότερμπεκ – Στα 70 εκατ. ευρώ οι απαιτήσεις της Ντόρτμουντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Κλείδωσε» του Σάβο στην ΑΕΛ

ΑΕΛ

|

Category image

Σίγουρος ο Κριστιάνο: «Θα φτάσω τα 1.000 γκολ αν δεν τραυματιστώ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

O Στεπίνσκι άνοιξε θέση, όχι όμως στην επίθεση

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Λαμίν Γιαμάλ: «Δεν θέλω να συγκρίνω τον εαυτό μου με κανέναν, θέλω να χτίσω τη δική μου πορεία»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Με άρωμα από Ιταλία και Πορτογαλία το τηλεοπτικό μενού (29/12)

TV

|

Category image

Διαβαστε ακομη