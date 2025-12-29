«Ο Ολυμπιακός κοιτάζει την περίπτωση του Κέβιν Ροντρίγκες»

Στο μεταγραφικό ρεπορτάζ του Ολυμπιακού προστίθεται ένα νέο νέο όνομα, καθώς τουρκικό δημοσίευμα φέρνει τους Πειραιώτες να εξετάζουν την περίπτωση του Κέβιν Ροντρίγκες.

Όπως αναφέρει ο Εκρέμ Κονούρ, οι «ερυθρόλευκοι» συγκαταλέγονται ανάμεσα στους συλλόγους που παρακολουθούν στενά τον 25χρονο επιθετικό της Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, ο οποίος πραγματοποιεί ιδιαίτερα παραγωγική σεζόν.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το ενδιαφέρον για τον Ροντρίγκες είναι έντονο και πολυεθνικό. Στη σχετική λίστα εμφανίζονται ομάδες από την Ευρώπη και τη Λατινική Αμερική, όπως οι Μπόκα Τζούνιορς και Ρίβερ Πλέιτ από την Αργεντινή, η Παλμέιρας και η Ατλέτικο Μινέιρο από τη Βραζιλία, αλλά και ευρωπαϊκοί σύλλογοι με ισχυρό αποτύπωμα, μεταξύ των οποίων οι Νάπολι, Φιορεντίνα, Τορίνο, Μπολόνια, Κόμο και Πόρτο.

🚨🆕 #UnionSG

Boca Juniors are interested in Union SG forward Kevin Rodríguez!



👀 River Plate, Palmeiras, Atlético-MG, Olympiacos, Napoli, Como, Fiorentina, Torino, Bologna & Porto also in the race! pic.twitter.com/3ZJzbBS0hZ — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) December 28, 2025

Athletiko